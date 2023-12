Pd, circoli in fermento: "No a candidati imposti. Ora un nome che unisca scelto tra i 40enni"

Non impicchiamoci alle procedure, alle firme, alle primarie. Si individui un percorso politico tutti insieme e poi se arriviamo al candidato unitario, che mette d’accordo tutti, anche gli alleati, sarebbe perfetto. Ormai poche ore separano le sezioni dall’assemblea cittadina del Partito democratico. Il sentiment che emerge compulsando i circoli è che, tra varie sfumature, il Pd dovrebbe in via preferenziale da domani in poi avviare un percorso politico per arrivare in tempi ragionevolmente rapidi a trovare un candidato da proporre alle primarie di coalizione. Non manca peraltro chi sostiene che anche presentarsi con due candidati non sia un dramma: "In linea con quanto hanno espresso i circoli nelle consultazioni – riflette il segretario della Madonnina nonché componente della segreteria cittadina Gianluca Fanti – ritengo importante emerga una discontinuità generazionale, un o una 40enne in grado di interpretare le nuove sfide che si pongono alla città. Tra i candidati ne contiamo almeno 3-4, "tutti con almeno una quindicina di anni di esperienza politica, sia nel partito che nelle istituzioni". Quanto a stabilire se alle primarie di coalizione presentare uno o due candidati, Fanti è d’accordo sulla opportunità in primis di puntare sul candidato unitario purché però "non sia un’imposizione dall’alto o un accordo al ribasso del tipo ‘io faccio un passo indietro, ma poi faccio l’assessore’. Se non si riesce a trovare una sintesi nobile meglio affidarsi al regolamento che indica come soglia minima per i candidati il 35% delle firme dell’assemblea. I due che riescono si sfideranno poi alle primarie di coalizione".

Per Sergio Duretti, segretario di Buon Pastore, il discrimine deve essere "quello di individuare un metodo politico, più che tecnico per arrivare alla sintesi. Dopo che abbiamo coinvolto gli iscritti nell’elaborato e ricco percorso di consultazioni non possiamo chiamarli ancora una volta a esprimersi sui candidati. Dovremmo riuscire come partito ad assumerci la responsabilità di una sintesi possibilmente su una persona, perché essendo nuova deve esserci il tempo di farla conoscere alla città".

Ma quale può essere il metodo politico per arrivare a una scrematura così drastica? "Ce ne possono essere diversi, si potrebbe per esempio individuare alcuni fra i temi più caratterizzanti del nostro programma – penso per esempio alla città compatta non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche in termini di coesione sociale, le politiche per le nuove generazioni (case, affitti, università, formazione) e la sostenibilità ambientale – e in base a quelli individuare insieme la figura tra gli otto disponibili che possa meglio interpretarli".

Anche al circolo Sant’Agnese Abele Capponcelli ritiene che la strada maestra debba essere "individuare un candidato unitario. Ho sentito che nei circoli questa esigenza è molto sentita, anche perché la fase di ascolto e di contatti con la città, anche ampia e articolata, c’è stata, ora tocca al partito fare sintesi. A partire dai risultati del questionario che è stato sottoposto agli elettori delle primarie e agli iscritti: si valutano i temi emersi e si definisce chi tra i candidati è più coerente con le risposte del nostro elettorato. Raggiunta la maggioranza qualificata dei pareri, tutti gli altri a quel punto devono assumersi la responsabilità di fare un passo di lato".