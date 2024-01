Pd, circoli per le primarie: "Andiamo avanti con i 40enni. Mezzetti o Baruffi? Un ripiego"

Gianluca Fanti è segretario del circolo Madonnina nonché componente della segreteria cittadina. Restituisce la voce di una delle sezioni più attive e influenti del Partito democratico modenese sulle difficoltà a trovare una quadra sulle candidature.

Fanti, come stanno vivendo gli iscritti del circolo questo momento di stallo?

"Sono molto, ma molto, infastiditi e contrariati. È vero che siamo un partito senza padroni, formato da uomini liberi, per cui troviamo assolutamente accettabile che scendano in campo diverse personalità".

Però?

"Epperò a un certo punto la libertà va coniugata con la responsabilità. Gli stessi otto candidati si erano impegnati con la lettura ufficiale di un documento davanti all’Assemblea riunita a trovare una sintesi tra loro, e invece è passato quasi un mese e siamo punto e daccapo. Mentre nel frattempo in diversi si sono distinti in dichiarazioni pubbliche che contraddicevano lo spirito di quel testo, mettendo davanti se stessi".

Ecco perché c’è ormai chi spinge per il candidato unitario.

"Ma questo è un discorso pericoloso perché rischia di invalidare gli esiti del percorso che il partito si è prefissato. Noi tutti abbiamo votato un documento finale, frutto anche del lavoro di consultazione svolto nei circoli, in cui dicevamo in sostanza: ‘Avanti con la nuova generazione’, è giusto mettere alla prova un 40enne in una logica di rinnovamento nella continuità. Il ricorso ai padri nobili al contrario va in tutt’altra direzione".

I nomi che sono stati fatti come eventuali ‘riserve della Repubblica’ – soprattutto Massimo Mezzetti e Davide Baruffi – la convincono?

"Non è questo il punto. Io non ho particolari preferenze, ma al netto delle indubbie capacità e della stima personali, si tratterebbe di una sconfessione del percorso del partito, di una soluzione di ripiego, un piano B. Nelle consultazioni dei circoli dei mesi scorsi il loro nome non è mai emerso e non rispondono all’identikit che ci siamo dati: ricambio generazionale, avanti i 40enni che sappiano guardare al futuro non solo nobilitare un glorioso passato".

Verrebbe avvertito come un commissariamento nel caso.

"No, questo no. Resta prerogativa del partito modenese, qualora gli otto non dovessero riuscire ad arrivare a una sintesi, individuare una soluzione terza. I segretari e l’assemblea cittadina hanno la facoltà di sbloccare con un atto di imperio politico la situazione qualora ogni altro percorso diventasse impraticabile. Sarebbe comunque il territorio a farlo".

Alcuni circoli rimarcano che qualora si arrivare alla soluzione Mezzetti, per intenderci, il gruppo dirigente compresi i segretari di circolo del partito dovrebbero dimettersi.

"Io questa voglia di chiedere la testa dei dirigenti non la vedo, percepisco di sicuro delusione per la mancata sintesi tra chi si era proposto, ma le dimissioni nessuno le invoca".

Il segretario Solomita ieri diceva che forse sarebbe stato meglio partito con una rosa di candidati definiti nelle consultazioni.

"Con i se e con i ma non si fa la storia. All’inizio ricordo che si pensava emergessero al massimo quattro nomi, nessuno prevedeva questo finale in cui non passa giorno che qualcuno non si faccia avanti. Strada facendo tutto è diventato più complicato".

Come uscirne ora? Sembra ripartita la raccolta delle firme.

"In realtà non è mai tramontata, la strada maestra resta quella, sancita tra l’altro dall’assemblea e dallo Statuto del Partito democratico. Chi arriva al 35%, vale a dire 32, delle sottoscrizioni del massimo organo cittadino del partito partecipa alle primarie di coalizione: si apre allora la raccolta e dopo ci si conta. Per me resta la soluzione preferibile e sento che molti iscritti la pensano così. Non è escluso neanche che si possa arrivare con due candidati Pd alle primarie di coalizione, ma questo è un aspetto che magari poi andrebbe discusso con gli alleati".

Francesca Maletti però ha fatto capire che lei non avrebbe problemi a raccogliere un mucchio di firme non in assemblea, ma nella città, e chiedere ugualmente di partecipare alle primarie di coalizione.

"Sì, ma le primarie le farebbe non a nome del Pd in quel caso. Se vuole farlo può procedere.

Il problema è un altro piuttosto"

Quale?

"Sarebbe opportuno che i candidati cominciassero a esprimere le loro idee sulla città, la loro visione, il programma che li caratterizza e li distingua davvero luno dall’altro per darci la possibilità di scegliere. Non può essere un confronto solo nominalistico".