Pd, consultazioni infinite. Lenzini candidato sindaco vero o fumogeno anti-Bortolamasi?

Nel percorso che il Pd ha concluso nei circoli andavano o no indicati dei nomi? Perché si è specificato all’inizio che non si trattava di mini-primarie e poi a un certo si è deciso di contare i consensi raccolti? Chi glielo dice adesso a Diego Lenzini che nonostante abbia preso più ’voti’ il vero antagonista di Andrea Bortolamasi è Giulio Guerzoni e non lui? Sono alcuni dei ’dubia’ emersi all’interno del Partito democratico rispetto a un percorso che, almeno sulle candidature (sui temi invece il dibattito è stato proficuo), non ha sciolto tutti i nodi che prometteva di sbrogliare.

In realtà, va detto, un paio di punti fermi sono stati fissati: primo, il futuro candidato del Partito democratico non sarà un civico. In tutti i circoli consultati è stato ribadito che la classe politica locale Dem è in grado di esprimere un aspirante sindaco senza necessità di ricorrere al Papa straniero. Secondo, è stata comunque fatta una scrematura: i nomi emersi sono soprattutto quello di Bortolamasi e di Diego Lenzini. Alle spalle, con distacco, Giulio Guerzoni e Francesca Maletti. Difficile a questo punto che possa esserci spazio per altri. Ma la partita resta irrisolta, perché di loro nessuno sa ancora chi davvero si vuole candidare. E questo per alcuni militanti è avvenuto a causa del peccato originale di queste consultazioni: la mancata assunzione da parte del Partito democratico della responsabilità di proporre in partenza una rosa (quattro, cinque persone al massimo) da sottoporre ai circoli. Figure che per partecipare al voto avrebbero dovuto esplicitare se intendevano o meno candidarsi, togliendo ogni velo di ambiguità.

Si è preferito invece fare il contrario: delegare completamente alle assemblee le indicazioni dei nomi con il partito che decide a valle. Niente di male, è un metodo diverso. Che però va regolato alla virgola altrimenti si rischia di incorrere, come poi è effettivamente avvenuto, in alcuni inconvenienti.

Il primo è che solo alcuni militanti hanno espresso un nome, altri invece più ortodossi si sono attenuti alle regole del partito che inizialmente aveva detto: ’Indicate solo il profilo del candidato, niente nomi’. Il risultato è che ora si sta tenendo conto dei nomi fatti (magari in alcuni casi spinti ad arte) e tutti coloro che invece non si sono espressi sono lì a rammaricarsi: ’Se avessi saputo lo avrei fatto anch’io il nome’.

Altro aspetto rilevato: la partecipazione ai circoli è stata sostenuta, ma non così massiccia da costituire una vera e propria investitura dal basso per chi ha prevalso. Anche in questo caso, se tutti avessero saputo che in sostanza si decideva il candidato sindaco i numeri probabilmente sarebbero stati più alti e si evitava di esporsi al rischio di eccessiva discrezionalità nella scelta finale.

Aleggia poi un’indiscrezione di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. L’affermazione a sopresa di Lenzini altro non sarebbe che un fumogeno lanciato per impedire ad altri candidati (Bortolamasi soprattutto) la volata in solitaria. Un modo per una componente del partito e per lo stesso Gian Carlo Muzzarelli di tenersi le mani libere e di fronte all’ennesimo impasse riservarsi la decisione finale. Anche quella al limite di schierare una figura terza in grado di mettere d’accordo tutti.

Ebbene, il problema è che a quanto pare adesso Lenzini ci crede davvero e per gli apprendisti stregoni che lo hanno ’creato’ sarà difficile spiegare che in realtà – sebbene le indicazioni abbiano detto altro – l’unico a insidiare la candidatura di Bortolamasi, spinta da Bonaccini, è Guerzoni, sostenuto dal sindaco Muzzarelli e con un curriculum giudicato più robusto per il ruolo di sindaco.