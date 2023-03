Pd, corsa a sindaco Guerzoni e Barbari outsider per un’alleanza con Sinistra e 5stelle

di Alberto Greco

Le primarie sono piombate sul Pd come uno tsunami. Ed è ancora più vero per il Pd modenese, dove l’entusiasmo di poter finalmente proiettare alla guida nazionale del partito il modenese Stefano Bonaccini ha spiazzato l’establishment, schierato compatto attorno al governatore dell’Emilia-Romagna. A Modena Bonaccini ha prevalso, e nettamente, ma non è stato sufficiente l’appoggio dei suoi territori e degli amministratori locali e d’Italia per "incoronarlo" segretario. Risultato: la dirigenza oggi costretta a interrogarsi sul futuro, come tanti "personaggi in cerca d’autore".

Gli organigrammi segretamente disegnati prima del 26 febbraio sembrano ’scritti’ sulla sabbia. E anche per la città i nomi usciti allo scoperto per la carica di sindaco nel 2024, Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi, le cui quotazioni potrebbero essere in ascesa per aver sostenuto la nuova segretaria Elly Schlein, cui qualcuno aggiunge il sottosegretario alla presidenza della regione Davide Baruffi, devono fare i conti con una realtà mutata e con nomi che finora hanno scelto prudentemente di rimanere nell’ombra. "È prematuro parlarne", dice la parlamentare Maria Cecilia Guerra. "Per me – avverte pur parlando a titolo personale Paolo Trande, segretario provinciale di Articolo Uno, partito che il 4 febbraio scorso, a grande maggioranza, ha deciso di partecipare a tutte le fasi del congresso e la confluenza nel ’nuovo Pd’ – le candidature sono funzionali ai progetti e si discute di candidate e candidati (faccio notare che al solito solo nomi maschili) e di come arrivarci solo alla fine del percorso con la città. Vedo, invece, una tendenza a mettere davanti i destini personali rispetto ai progetti e per questo avverto in giro molta irritazione".

Un siluro ai nomi finora usciti finora. Dalla sua c’è la convinzione che l’annunciata riapertura del tesseramento per riallineare partito ed elettori potrebbe avere come esito finale un congresso, prima delle europee e delle amministrative della prossima primavera. L’incognita di un congresso organizzativo locale prima del nome per la casella di sindaco rende incerta ogni previsione. Il percorso è condizionato dal riposizionamento del Pd e dalle alleanze che potrebbero maturare nei prossimi mesi. È verosimile, dunque, che il candidato non potrà essere espressione solo del Pd, ma dipenderà da una serie di congiunzioni astrali di gradimento di altri partiti, della sinistra e – perché no – del Movimento 5 Stelle. Questo rema a sfavore di chi ha avuto fretta di uscire allo scoperto. La rosa dei papabili si allargherebbe. Nella rosa potrebbe entrare un riferimento al mondo cattolico, compattatosi attorno a Bonaccini ad eccezione dell’avvocato Luca Barbari, esponente di spicco di Porta Aperta, che ha scelto senza esitazione la Schlein, anche se l’interessato si schermisce rispetto a questa ipotesi.

Come pure tanti dimenticano Giulio Guerzoni (nella foto), chiamato cinque anni fa a fare il capo di gabinetto del sindaco, allora considerato un politico in ascesa, il quale potrebbe risultare molto più trasversale ad uno schieramento di sinistra allargato ed essere, alla fine, l’asso nella manica da giocare per qualcuno. Il suo attuale ruolo – non va dimenticato – ha già portato fortuna a Giuliano Barbolini, che fu capo di gabinetto di Germano Bulgarelli.