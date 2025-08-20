Pd, domani via alla Festa: "Confronto con i militanti per vincere le sfide del futuro"

Modena, 20 agosto 2025 – Nella nuova location di via Divisione Acqui, accanto al PalaPanini, i lavori di allestimento sono ormai terminati. Tutto è pronto per dare il via alla Festa dell’Unità di Modena, che quest’anno prende il titolo di ‘Che forza, l’unità. Da ottant’anni, per la democrazia, la libertà, la pace’ per richiamare i principi chiave della nostra Costituzione. La Festa inizierà il 21 agosto e si concluderà il 14 settembre. Saranno presenti 210 ospiti e ogni sera andranno in scena dibattiti, spettacoli, concerti e presentazioni di libri.

Il 2025 è un anno speciale per le Feste dell’Unità, che compiono ottant’anni. Ma, come afferma la segretaria della Federazione provinciale del Pd Marika Menozzi, "l’ottantesimo anniversario non vuole essere solo una commemorazione, ma un’occasione di riflessione sulla democrazia in crisi, sull’Europa unita, sui valori della partecipazione e delle comunità politiche locali, sul ruolo dello strumento-partito".

L’edizione 2025 della Festa, nelle parole di Menozzi, infatti, "coniuga un rilancio e un rinnovamento della nostra Federazione ai valori storici e tradizionali del partito: dobbiamo partire dalle nostre radici per continuare ad affrontare le sfide del futuro".

L’obiettivo del Pd, secondo la segretaria provinciale, è ribadire che "il partito c’è, è presente, ed è ben radicato" sul territorio modenese. "Vogliamo continuare a dialogare con i militanti, i volontari e soprattutto con tutti i cittadini, perché è soltanto attraverso il confronto che si riesce a creare una comunità politica attiva", conclude Menozzi.

Infatti, al centro della Festa - che è stata progettata per essere una vera e propria "cittadella della democrazia e della partecipazione" - c’è proprio la politica. Nell’Agorà dedicata alla partigiana Aude Pacchioni si terranno ben 50 dibattiti. I temi trattati, come spiega il coordinatore del programma dei dibattiti Alberto Bellelli, spazieranno dalla sicurezza e le carceri all’intelligenza artificiale, passando per il lavoro e l’economia.

La Festa verrà inaugurata giovedì 21 agosto da Menozzi e Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd. A seguire, il primo settembre, saliranno sul palco dell’Agorà Aude Pacchioni la segretaria del partito Elly Schlein e il presidente della Regione Michele de Pascale. Interverranno poi nello spazio politico della Festa il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, gli europarlamentari Stefano Bonaccini e Antonio Decaro, la sindaca di Genova Silvia Salis e numerosi altri esponenti delle amministrazioni provinciale e regionale.

Dal 12 al 14 settembre si terrà la ‘Festa nazionale sulla legalità e la lotta alle mafie’, che, come afferma Enza Rando, coordinatrice dell’evento, darà modo ai cittadini di riflettere "sul significato della memoria e sulla funzione degli enti locali come avamposto per arginare le mafie". Secondo Rando, "la lotta alle mafie e alla corruzione significa qualità della democrazia". A chiusura della Festa, alle 21 di domenica 14 settembre, nell’Agorà Aude Pacchioni interverrà il presidente di Libera don Luigi Ciotti.

Ampio spazio sarà poi dedicato all’intrattenimento e alla musica, perché la Festa, come ribadisce Menozzi, "è partecipazione e confronto democratico, ma anche divertimento". Ogni sera andranno in scena spettacoli comici o teatrali e concerti, tutti a ingresso libero e gratuito. Saranno ospiti della Festa, tra gli altri, Paolo Migone, presente nella serata di apertura, gli Statuto e Samuel dei Subsonica. Ci saranno inoltre due mostre, ‘Comunica Festa’ e ‘Le parole della Resistenza’, svariati punti di ristoro, spazi dedicati al ballo e un’area ludica per bambini.