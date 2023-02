"Pd, è il momento di ripartire E bisogna farlo dai territori"

di Paolo Tomassone

Da queste parti lo continuano a chiamare ‘Bonaccia’. E tra quelli che lo hanno accolto ieri sera al circolo Vibra, oltre agli esponenti politici, c’erano anche i vecchi amici che giocavano a calcio con lui. In realtà in una fetta della platea, accanto all’appoggio per la sua scalata alla segreteria nazionale del Partito democratico, c’è anche la preoccupazione espressa più volte: "Oh, non dimenticarti da dove vieni", "stai qui, non andare a Roma". Stefano Bonaccini tranquillizza tutti con lo sguardo disteso di chi sta andando a cena a casa di un vecchio amico. Certo è che entrare al circolo culturale di via Quattro Novembre non è come affrontare per la prima volta una riunione di un circolo del Pd a Cefalù.

E il presidente della Regione è arrivato con una sicurezza in più: in provincia di Modena fino a ieri hanno votato 24 circoli su 67: Bonaccini è avanti con oltre il 60% dei voti segnando un distacco molto più largo che in altre parte d’Italia da Elly Schlein (25%), Gianni Cuperlo (10%) e Paola De Micheli (2%). "Sono molto soddisfatto per questi primi numeri. La curiosità verso il Partito democratico torna quando tanta gente viene a votare ai nostri congressi" ha tagliato corto il candidato. Tutta la carriera di Bonaccini è nata nel raggio di questi dieci chilometri che separano Campogalliano da Modena. Dai primi impegni nel consiglio comunale di Campogalliano fino all’attivismo giovanile in tutte le manifestazioni politiche di allora. E non solo politiche ma anche sportive e musicali ("quanto mi mancano le partite di calcio con lui e le cene dopo la partita" ricordava un amico di vecchia data tra un borlengo e un bicchiere di vin brulé prima dell’iniziativa elettorale). Fino a quando si è infilato una volta per tutte la giacca ed è entrato come assessore nella giunta del Comune di Modena.

Insomma qui c’è il Dna della persona-Bonaccini che è ben altra cosa dell’immagine raffinata con gli occhiali a goccia e la barba che tanti hanno conosciuto negli ultimi anni. Altro che personaggio da laboratorio, qui il presidente ha consumato le suole delle scarpe e sudato diverse camice. Lo hanno testimoniato i sindaci presenti (praticamente tutta la provincia e chi non era presente era giustificato), i rappresentanti delle associazioni del volontariato, il mondo della sanità, della scuola e del sindacato. "Basta è ora di ripartire – ha detto Gian Carlo Muzzarelli sul palco –. Stefano ha capito che si deve partire dal territorio e che il partito a Roma deve dare valore ai territori, agli amministratori, a tutti coloro che sono in campo ogni giorno" sui temi più "dolorosi" e più "a rischio" a giudicare dai primi mesi di lavoro del governo Meloni.

"Dobbiamo puntare su lavoro e salari, su sanità e scuola pubblica" ha aggiunto il sindaco. Un concetto richiamato, con altre parole, da Alessia Piccinini e Martina Cantamessa, giovani insegnanti precarie, che lottano quotidianamente per far quadrare i conti. Federico Alberghini, fondatore e direttore della banda Rulli Frulli, progetto sperimentale per inserire ragazzi con diverse età e diverse abilità. Ieri sera al Vibra Bonaccini non aveva da mostrare nulla se non testimoniare quello che ha fatto per decenni. In fondo ovunque voli, da presidente della Regione in missione negli Usa o da candidato per andare a guidare il Nazareno, il ritorno è sempre nella sua casa, a Campogalliano.