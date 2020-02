Forse non è la prima unanimità della legislatura, di sicuro è la prima su un tema così ‘caldo’ come quello della sicurezza e della necessità di garantirla (anche) attraverso l’elevazione da fascia B a fascia A della Questura di Modena, cui fa capo anche il Commissariato sassolese. Il Consiglio comunale vota così all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla Lega, emendato dal PD e ratificato dall’intero emiciclo a dispetto...

Forse non è la prima unanimità della legislatura, di sicuro è la prima su un tema così ‘caldo’ come quello della sicurezza e della necessità di garantirla (anche) attraverso l’elevazione da fascia B a fascia A della Questura di Modena, cui fa capo anche il Commissariato sassolese.

Il Consiglio comunale vota così all’unanimità un ordine del giorno presentato dalla Lega, emendato dal PD e ratificato dall’intero emiciclo a dispetto degli ovvi distinguo nascosti tra le pieghe di voto identico tra i due schieramenti, cui si è arrivati dopo una breve sospensione dei lavori nel corso della quale i due gruppi consiliari hanno trovato la ‘quadra’ su un testo condiviso.

Testo che verrà trasmesso anche al Consiglio comunale dell’Unione dei Comuni perché trovi altri ‘appoggi’ in merito alla necessità di rafforzare l’organico in dotazione alla Questura modenese.

«Elevare la questura da fascia B a fascia A vuol dire avere più uomini e mezzi», scrive il gruppo consiliare PD che rileva anche come «la Lega ha anticipato un odg che avremmo presentato nel prossimo Consiglio, ma è arrivata dopo rispetto a ciò che, come Partito Democratico, abbiamo già iniziato a fare da settimane sul territorio modenese, ossia raccogliere firme per aumentare gli attuali organici considerati insufficienti per monitorare il territorio.

Lo stesso Vicepresidente della Provincia di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha posto la questione alla ministra Lamorgese nell’incontro a Roma il mese scorso». A strettissimo giro di posta la risposta della Lega attraverso il capogruppo Giovanni Gasparini e il segretario cittadino Luca Volpari.

«A sorpresa, il PD ha scelto di schierarsi dalla parte del Carroccio in merito alla sicurezza. E’ un tema che da sempre è molto sentito dalla Lega e lo sarà sempre di più considerata la variazione del tessuto sociale e la nostra volontà è quella di andare in controtendenza rispetto alla ’stagione delle depenalizzazioni’ sostenuta dal PD e dai governi RenziGentiloni.

Ci fa piacere – la chiosa di Volpari e Gasparini – questa presa di coscienza, auspicando di avere il pieno appoggio anche sulle future iniziative visto che il tema è per noi di massima rilevanza».

s.f.