Pd Fiorano, incontro sul tema del lavoro

Dopo l’evento lancio a dicembre, parte ufficialmente PIF24 Fiorano.

"È un percorso di formazione politica aperto a tutti, strutturato su più incontri tematici periodici. Allo stesso tempo – spiega il circolo Pd di Fiorano –, è un percorso di costruzione del programma elettorale per Fiorano, in vista delle elezioni amministrative del 2024". Sabato nella sala corsi dell’AVF (via Cameazzo 6, Fiorano) dalle 10 alle 12 appuntamento per il primo incontro tematico del percorso del PIF24 che affronterà il tema del lavoro. Due gli ospiti: Fausto Durante, segretario generale CGIL Sardegna e autore del libro ’Lavorare meno, vivere meglio. Appunti sulla riduzione dell’orario di lavoro per una società migliore e una diversa economia’ (Futura, 2022) e Cesare Pizzolla, coordinatore CGIL distretto di Sassuolo.

"A partire dall’analisi dei nuovi modelli possibili di organizzazione del lavoro, come l’implementazione della settimana corta a parità di salario – spiega il Pd – arriveremo a trattare delle sfide e delle opportunità del mercato del lavoro nel contesto territoriale locale. La seconda parte dell’incontro prevederà il coinvolgimento dei partecipanti in tavoli di confronto guidato, attraverso i quali si rielaboreranno gli stimoli ricevuti dai relatori e si formuleranno insieme delle proposte concrete da tenere in considerazione per il programma elettorale 2024 del PD di Fiorano".

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Circolo PD di Fiorano.