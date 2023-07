Pd 'green', l'ambiente diventa una priorità per le elezioni 2021

Davide Miserendino

Era vero quattro anni fa, quando Muzzarelli centrò il bis, figuriamoci oggi con il termometro del pianeta che continua a salire: l’ambiente, per una forza che si dichiara ’green’ come il Pd, non può che essere una priorità. Ma sull’ambiente, come da tradizione, il Pd storica forza di governo cittadina sconta una credibilità traballante (vedi alla voce Vaciglio o bretella Campogaliano-Sassuolo). Ecco perché quello che accade alla sinistra dei dem, dove la parola ’sostenibilità’ si può pronunciare senza tentennamenti, è tutto fuorché ininfluente in vista del voto dell’anno prossimo. Con i voti persi per i rifiuti e un fronte ambientalista tra gli avversari, per il Pd una vittoria al primo turno diventerebbe una vera chimera.