"Pd, il candidato sia una donna"

Un candidato sindaco donna: questo uno degli elementi emersi dalle consultazioni che sono state rivolte, nelle scorse settimane, agli iscritti e ad alcuni simpatizzanti del Pd cittadino da parte dei delegati della Segreteria, attualmente in fase di elaborazione. "Si è trattato di un prezioso momento di partecipazione e confronto, che ci ha consegnato indicazioni davvero preziose rispetto a quanto sta a cuore al nostro popolo", commenta la segretaria del Partito Democratico di Carpi, Daniela Depietri (nella foto), in merito ai risultati emersi.

"Tra le preferenze espresse – spiega la Depietri – si è delineata quella di probabile una figura femminile che però non pare corrispondere allo stato attuale delle disponibilità alle candidature. Per il resto ci sono state proposte su altri nomi, dando vita ad una libera consultazione, in presenza, dopo una serie riunioni nei vari circoli, grazie ai quali abbiamo raccolto indicazioni preziose non solo in tema di elezioni amministrative ma anche sui aspetti sensibili per il futuro della città". "La lunga e attenta disamina dei questionari – continua Depietri – sarà portata all’attenzione dell’Assemblea del Pd, che nei prossimi giorni dovrà discutere e confrontarsi sui risultati emersi, analizzando in profondità risposte e stimoli ricevuti, e verrà chiamata a pronunciarsi sul tema delle alleanze e del futuro candidato o candidata sindaco, nomi a partire dai quali si aprirà un confronto con gli alleati. Ad oggi le persone sono ancora restie a indicare nomi, ma hanno preferito delineare il candidato-tipo che deve essere democratico, competente e capace di una visione lunga".

In merito ai due potenziali candidati del centro sinistra, la risposta della segretaria è ‘possibilista’: "La partita è aperta". Stessa risposta con riferimento alle eventuali primarie all’interno del Pd. Dalle risposte ai questionari è emerso anche il tema dei possibili candidati al consiglio comunale, oltre all’accento su alcuni temi specifici: "Per i prossimi dieci anni, i nostri iscritti e simpatizzanti mettono al centro alcuni elementi, tra i quali il tema della transizione ecologica, della cura e del decoro degli spazi della città, la sanità e, non meno importante, l’attenzione al disagio giovanile. Tutti aspetti fondamentali, sui quali intendiamo lavorare con molta attenzione. Quanto emerso dalle consultazioni sarà portato all’attenzione anche di coloro che hanno partecipato agli incontri di ‘Io, Noi, Carpi’. Si tratta in ogni caso di spunti che ci aiuteranno nelle prossime fasi del percorso che ci condurrà alle amministrative del 2024".

Maria Silvia Cabri