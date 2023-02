Pd, il giorno delle primarie Duello Bonaccini-Schlein Orari, gazebo e regole per chi vuole partecipare

E’ arrivato il grande giorno delle primarie per la scelta del segretario nazionale del Pd: tutto si deciderà con il duello tra il modenese Stefano Bonaccini e la sua rivale Elly Schlein, una sfida che potrebbe consegnare, per la prima volta nella storia, le chiavi del partito erede del Pci, a un esponente della nostra terra. Nella provincia modenese saranno in funzione 88 seggi, di cui 19 nella città di Modena. Sarà possibile votare dalle ore 8 alle ore 20. La partecipazione alle elezioni primarie è aperta alle persone dai 16 anni in su con cittadinanza italiana, con cittadinanza UE residenti in Italia e con cittadinanza extra-UE con regolare permesso di soggiorno. Per partecipare è necessario dichiarare di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico e sostenerlo alle elezioni, accettare di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori e versare una quota di partecipazione di almeno 2 euro per sostenere le spese organizzative. Il voto in presenza è aperto a tutte e tutti: si può trovare il proprio seggio di riferimento, legato alla sezione elettorale di appartenenza, sul sito https:www.pdmodena.it. Per la cronaca, a Modena città si potrà votare nella sala quartiere centro storico in piazzale Redecocca, alla polisportiva Villa...