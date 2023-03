Pd in lutto: addio Drusiani, storico organizzatore della festa de l’Unità

Lutto nel Pd di Castelfranco Emilia che perde Pietro Drusiani, iscritto, militante, volontario e già amministratore della città.

Pietro Drusiani, detto "Pierino", è stato storico organizzatore della Festa de l’Unità di Bosco Albergati fin dalle prime edizioni, capo dei volontari che hanno piantumato le 2000 querce sotto la guida dell’Architetto Leonardi, Segretario comunale del PCI locale negli anni ‘60 e sindaco di Castelfranco dal 1970 al 1973.

"Perdiamo un compagno che ha contribuito in maniera instancabile alla nostra comunità politica e alla nostra città come amministratore. Ci stringiamo al dolore della famiglia e porteremo avanti il nostro impegno nel suo ricordo". Il sindaco Giovanni Gargano, ha dichiarato: "Se ne va un compagno di questa comunità che ha sempre servito con abnegazione e con il valore del dono: si è donato a questa comunità senza chiedere nulla in cambio rimanendo sempre a servizio". m.ped.