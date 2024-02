Pd indeciso tra Turco e Soffritti. Il centrodestra unito con Venturini

C’è ancora incertezza sul nome del candidato di centrosinistra che dovrà tentare di succedere a Lisa Luppi. Mesi di incontri, sondaggi e scambi di opinioni non hanno sortito una decisione definitiva. Dopo due mandati, anche se ora la legge consentirebbe a Luppi di ritentare per una terza volta, la sindaca attuale, apparsa sempre libera dai vincoli di partito nelle sue scelte tanto da essere spesso lasciata sola e non supportata dal suo stesso schieramento, pare ormai decisa a non ripresentarsi, togliendo il Pd e i suoi alleati dall’imbarazzo di doverle chiederle se si ritirerà. Eppure, tanti indicatori demografici ed economici sembrano avere dato forza e vigore alle scelte della attuale sindaca. Da mesi, però, un gruppo locale di personalità dello schieramento progressista è al lavoro per definire un programma e una squadra da opporre al centrodestra. Centrodestra sulla carta dato per vincente e che questa volta, a differenza dal 2019, quando disperse i suoi voti tra "Crescere Cavezzo" e "Cavezzo Viva" - stando alle indiscrezioni - si presenterà unito intorno al nome dell’esponente di Fratelli d’Italia Stefano Venturini, che cinque anni fa mancò la vittoria per poco meno di un centinaio di voti. Nel centrosinistra le ipotesi di nomi come candidato sindaco che si sussurrano a bassa voce, e con maggiore insistenza, riguardano Michele Soffritti, attuale assessore a ambiente e sostenibilità, tempo libero, spazio pubblico bene comune, mobilità dolce, 57enne genero di uno storico sindaco, Piquilio Benatti, e come secondo nome Antonio Turco, pensionato 68enne, un passato in Cna e quindi al movimento cooperativo come dirigente del Consorzio Nazionale di Legacoop CCFS (Consorzio cooperativo finanziario per lo sviluppo) sede di Bologna. E’ ora su queste figure che si sta puntando l’attenzione nel campo del centrosinistra, il quale si riunirà nei prossimi giorni per sciogliere il nodo candidato sindaco e con esso tentare una rimonta che appare davvero in salita. Il recente responso consegnato nel 2022 dal rinnovo della Camera dei Deputati ha riportato che il candidato del centrodestra raccolse in paese il 44,23% e quello del Pd e alleati si fermò al 32,78%. Sarà, dunque, decisivo, quel 20-25% di voti liberi, d’opinione che potrebbero risolvere dove fare pendere la bilancia, assegnando la vittoria ad uno dei due schieramenti.

Alberto Greco