Pd, la voce degli iscritti: "Il candidato sindaco deve saper fare squadra"

"Ci sono profili che sono stati indicati in modo più uniforme e diffuso, altri che hanno avuto indicazioni in forma meno ricorrente e più concentrata in alcuni circoli. Tutte indicazioni, comunque, delle quali si terrà conto per la definizione del profilo della candidatura". La segretaria cittadina del Partito democratico Federica Venturelli traccia il bilancio delle consultazioni degli iscritti concluse nei giorni scorsi. Non vengono ufficializzati i nomi dei candidati sindaco più ’votati’ (informalmente si tratta comunque di Bortolamasi e Lenzini, e più indietro Maletti e Guerzoni), ma si specifica che ogni nominativo sarà ponderato in occasione "dell’assemblea cittadina che presto sarà convocata per definire la base del programma e il profilo del candidato o candidata".

Alle consultazioni dei 14 circoli hanno partecipato 350 persone, con 150 interventi. Il questionario inviato agli elettori delle ultime primarie nazionali conta per adesso mille modenesi che "hanno risposto inviando le loro idee". Mentre continuerà anche a dicembre il confronto "con le realtà economiche e sociali: ad oggi sono 22 gli incontri organizzati".

Nei confronti nei circoli, sottolinea Venturelli, "è emerso il giudizio sull’amministrazione complessivamente più che positivo in particolare sulla capacità di attrarre investimenti, attenzione alla rigenerazione urbana, rilancio turistico e universitaria di Modena". Quanto all’eventuale futura giunta, se il centrosinistra vince le elezioni, "c’è l’esigenza che il governo della città possa contare su una squadra autorevole, coesa e competente, che ascolti e sappia far partecipare i cittadini".

Fra i temi invece che stanno più a cuore sui quali si chiede impegno alla nuova futura amministrazione ci sono "una maggiore accessibilità alla casa, piano urbano della mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, piste ciclabili più interconnesse, trasporto pubblico locale". Sul fronte welfare, "i servizi hanno tenuto, ma occorre innovarli", mentre sulla sicurezza "viene riconosciuto lo sforzo di sindaco e gruppo Pd per l’elevazione della Questura in fascia A. Infine è forte la preoccupazione per la tenuta della sanità pubblica".

Spostandoci sul fronte candidature, "il sentimento prevalente è la fiducia in una nuova generazione che sta crescendo in Giunta, in Consiglio comunale e nel Partito e che in questi anni si è misurata sul campo". per quanto concerne il profilo del candidato sindaco emergono alcune priorità: "Autorevolezza, capacità di fare squadra, conoscenza di Modena e competenza. Quanto emerge da queste consultazioni non è frutto di una somma algebrica rispetto alle indicazioni pervenute, ma un orientamento e un gradimento della base".

In conclusione, "si è riunito il gruppo dirigente, compresi i due saggi (Giorgio Pighi e Claudio Lolli) per condividere quanto emerso. Il risultato delle consultazioni dei circoli cittadini e le idee emerse, degli incontri con gli stakeholder e dei questionari sono indicazioni importanti di cui tenere conto nella definizione della candidatura Pd alle primarie di coalizione. Primarie sul cui regolamento è al lavoro la segreteria provinciale con la quale, insieme agli alleati e a coloro che vorranno starci all’interno di una coalizione larga e plurale, si lavorerà collegialmente".

g.a.