Pd, l’intesa sul nome ancora lontana. La ’base’ dice Bortolamasi e Guerzoni. Ma il jolly Baruffi ha più chance di loro

Ma il percorso ’tripartito’ che il Pd cittadino sta portando avanti in queste settimane e che dovrebbe portare all’individuazione del candidato sindaco ’dem’ servirà davvero a qualcosa? Nel partito c’è chi punta convinto sul ’no’. Chi sostiene, in altre parole, che in questa fase il partito sia decisamente poco democratico e che il coinvolgimento dei circoli – che si stanno esprimento proprio in queste ore – del mondo civico e degli elettori delle primarie, ai quali saranno sottoposti questionari, terminerà con un nulla di fatto.

Proviamo a mettere ordine. Le indiscrezioni dicono che, alla fine, la conta interna dei ’dem’ premierà Andrea Bortolamasi e Giulio Guerzoni. Il primo, assessore alla Cultura e, in precedenza, segretario cittadino, è stato uno stretto collaboratore di Stefano Bonaccini. Il secondo, già assessore allo Sport, è oggi il capo di Gabinetto del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il suo uomo di fiducia. Posto che Bonaccini e Muzzarelli sono – senza dubbio alcuno – i due uomini forti del Pd modenese, per meriti conquistati sul campo, c’è chi ha ipotizzato un patto tra i due, concretizzatosi nei voti dei circoli che, solitamente, vengono ’ispirati’ da strategie fatte in precedenza e non sono frutto della folgorazione del momento. Un accordo per sgomberare il terreno di gioco davvero troppo affollato di candidati e che facesse arrivare i due delfini dritti alla ’finalissima’, prima delle primarie di coalizione (dove il Pd dovrebbe, per non far saltare i nervi agli alleati, approdare con un solo nome).

Muzzarelli, adirato, ha scritto un lungo messaggio in cui ha smentito categoricamente l’esistenza di questo patto. "Sento Stefano Bonaccini, abbiamo a cuore il futuro della città ma non c’è nessun accordo. Sono notizie messe in giro – ha ammonito – dai seminatori di bufale". Patto o non patto, ci sono cose che si possono affermare senza timore di essere smentiti. La prima: Muzzarelli e il suo assessore Andrea Bortolamasi non vanno d’accordo. O meglio, Bortolamasi non è un candidato sul quale il sindaco intende puntare. L’ha fatto capire in tante occasione, anche in tempi non sospetti: quando Bonaccini era sulla cresta dell’onda e Bortolamasi veniva trattato da tutti come il sindaco ’in pectore’, ha subito messo uno ’stop’: "Secondo me è meglio fare le primarie". Messaggio chiaro, così come il destinatario. Dall’altra parte c’è Guerzoni, che in Comune è un punto di riferimento – è instancabile – ma non avrebbe il lasciapassare di numerosi ’notabili’ Pd (perché i "tappi" a cui ha fatto riferimento il sindaco nella sua riflessione sul patto "inesistente" sono ben più d’uno). L’ex assessore sconterebbe anche il fatto di passare dal Gabinetto del sindaco uscente a una candidatura a prossimo primo cittadino: un percorso giudicato "insolito".

Quindi? Come uscire dal lungo percorso partecipato di queste settimane con il miglior candidato possibile? Proponendone un terzo, che però – almeno per ora – nei circoli non è mai stato citato: Davide Baruffi. E’ un jolly di cui si è già parlato tante volte e sembra essere l’unico nome sul tavolo capace di mettere d’accordo Bonaccini – di cui è lo storico braccio destro – e Muzzarelli, che gli riconosce competenza e autorevolezza. Baruffi è responsabile nazionale degli enti locali nella segreteria di Elly Schlein, è stato sindaco di Soliera, segretario provinciale del Pd, parlamentare, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. E’ un candidato con la C maiuscola, con tutte le carte in regola per mettere d’accordo un’ampia alleanza di centrosinistra. Se però venisse scelto lui, perché i vincitori delle consultazioni interne al Pd hanno ’difetti’ insuperabili, viene da chiedersi: che senso ha tutto questo peregrinare? Che fine fanno i discorsi carichi di speranza legati al ricambio generazionale, alla volontà di dare spazio agli ’wannabe’ nati negli anni ’80 (Bortolamasi, Guerzoni, ma anche Bosi e Ludovica Ferrari sono tutti freschi 40enni)? Il partito – si chiedono alcuni senza girarci intorno – dopo una selezione così lunga e tortuosa, si ritroverà "commissariato"?