Pd, lite sulle regole: "Quattro candidati?. In realtà siamo otto". Un mese per decidere

Se otto nomi vi sembran troppi noi vi rispondiamo che "il pluralismo e la presenza di personalità diverse sono un punto di forza del Pd, non una debolezza". Ieri nel corso dell’assemblea (che mentre andiamo in stampa deve ancora concludersi) Simona Arletti, Andrea Bortolamasi, Andrea Bosi, Ludovica Carla Ferrari, Giulio Guerzoni, Diego Lenzini, Francesca Maletti e Francesco Ori hanno chiesto al presidente dell’assemblea e alla segretaria cittadina del Pd Federica Venturelli che venisse posto all’attenzione degli iscritti presenti un documento sottoscritto da tutti e otto dal titolo ’Modena 2024, lavoriamo uniti per il futuro della città e per battere la destra’.

Intenti ecumenici, ma di fatto un tentativo di correzione dell’ordine del giorno della segretaria Venturelli nel quale si ufficializzava che a conclusione del percorso di consultazioni condotto tra i circoli a partire dal 5 ottobre "i nomi emersi in modo più significativo sono: Andrea Bortolamasi, Giulio Guerzoni, Diego Lenzini e Francesca Maletti. Inoltre, tra gli altri: Simona Arletti, Andrea Bosi, Ludovica Carla Ferrari e Francesco Ori". Ecco, questa distinzione tra figli e figliastri non è piaciuta a qualcuno degli interessati. Da qui la decisione degli otto di esporsi in maniera unitaria (’ehi non ci sono solo loro quattro, ci siamo anche noi’). Suggellando la propria candidatura a sindaco o comunque a rendersi disponibili per il percorso che il Pd deciderà.

"Tutti i firmatari della presente lettera – si legge nel documento – si riconoscono pienamente nel Pd, ne rispettiamo i valori e le regole. Tutti i profili emersi dal percorso nei circoli, si impegnano nel trovare una sintesi che permetta di arrivare a definire la o le figure che parteciperanno alle primarie di coalizione". E nel caso non si riesca a trovare una quadra politica? Ci si affida agli organi di riferimento contemplati dallo statuto, "ovvero primarie di coalizione, partito, individuazione di una unica candidatura condivisa con diverso metodo concordato", con l’obiettivo di "individuare la miglior forma di legittimazione democratica di chi dovrà partecipare alle primarie di coalizione". Quindi se non si trova attraverso una serrata discussione interna l’uomo o la donna che rappresenti il Pd alle primarie, si ricorrerà verosimilmente alle firme in assemblea: la soglia minima è il 35% delle sottoscrizioni per evitare che possano prevalere più di due candidati.

Questa opzione per diversi sarebbe un ripiego, meglio puntare sulla sintesi politica trovata sulla base, per esempio, di quale candidato è più rappresentativo nell’assemblea cittadina, oppure nell’attuale composizione del Consiglio comunale, chi ha più capacità di coagulare la coalizione. E così via. Se invece non si trova né l’accordo politico (anche su un nome esterno agli otto, perché no) né l’intesa sulle firme, la terza opzione, contro cui a quel punto nessuno può più obiettare, è ’l’imposizione’ di un candidato esterno agli otto da parte dei vertici della segreteria: il Baruffi (più probabile), il Mezzetti (improbabile) o il chissà chi altro di turno.

I tempi? Nell’odg della segretaria Venturelli c’è scritto che il Pd avrà 30 giorni per mettere a punto una proposta di candidatura a sindaco e le regole per le primarie da sottoporre agli alleati. Il conto alla rovescia è cominciato.

(Ha collaborato Jacopo Gozzi)