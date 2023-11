Pd, l’outsider Lenzini. La candidatura che spiazza: "Non lo hanno visto arrivare"

Il candidato sindaco che "nessuno aveva visto arrivare" (si dice nei corridoi) è un ingegnere, dirigente di stabilimento alla Tellure Rota, azienda metalmeccanica di Formigine. Diego Lenzini, 42 anni, è il consigliere comunale che nelle consultazioni ha tenuto testa all’aspirante primo cittadino per definizione, Andrea Bortolamasi (a seguire Maletti e Guerzoni), con il quale si è piazzato al primo posto dei consensi nelle consultazioni dei circoli. Sul numero effettivo di questi voti è ancora mistero, sicuramente non è enorme epperò avrà il suo peso. Exploit inatteso che con il passare delle ore costituisce un ulteriore grattacapo da gestire per i vertici. Le interpretazioni che attraversano il partito sono due, opposte.

La prima è quella che abbiamo ricostruito nei giorni scorsi. Lenzini altro non sarebbe che un bastone lanciato da una componente del Pd tra le ruote del carro di Bortolamasi per rallentarne la corsa. Così – all’insegna del motto maoista ’Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente’ – da poter aumentare il margine di discrezionalità nella scelta finale e imporre magari a un big che possa mettere tutti d’accordo presentandolo come il salvatore di una patria nel caos. Secondo questa versione tuttavia il genio uscito dalla lampada non vuole più rientrarvi. Lenzini ci crede e adesso che è stato tirato in ballo intende correre davvero.

Il secondo scenario disegna al contrario un reale consenso per il 42enne, sul quale potrebbe convergere il mondo cattolico e la stessa Maletti. Lenzini, che in questo senso sarebbe il vero outsider, viene considerato da chi lo sostiene "una cerniera perfetta tra il partito e i cittadini". Competenze tecniche, affermato professionista, chi ne caldeggia la candidatura ricorda che "è stato lui a metterci la faccia nel presentare il polo Conad negli incontri pubblici con i residenti", trafitto come un san Sebastiano dagli strali dei cittadini infuriati. Così come è stato molto presente nella definizione del Piano urbanistico, anche in questo caso mediando tra amministrazione e popolazione. In termini numerici, Lenzini ha sfiorato a più riprese la nomina alla segreteria cittadina dei Dem ed è stato eletto in Consiglio con 505 voti nel 2014 e 408 nel 2019. "Cos’ha meno degli altri?". In parallelo monta nel partito la convinzione che alla fine debbano essere gli elettori a scegliere. Vale a dire che alle primarie di febbraio il Pd dovrebbe presentarsi con due e non un candidato. Certo, i potenziali alleati, la rete Rosso-Verde, hanno detto pubblicamente che non se ne parla neanche, che le primarie di coalizione non devono diventare un regolamento di conti interno ai Dem. Ma lo stop viene ritenuto un punto di partenza negoziabile, non una condizione ineludibile. Il dramma è capire chi partecipa: non è escluso per esempio che Bortolamasi possa fare in questo caso un passo indietro polemico, accusando il partito di averne logorato la candidatura che gli era stata garantita quando rinunciò a presentarsi per il Parlamento.

Davide Miserendino

Gianpaolo Annese