Pd nervoso . Poggi attacca:: "Perché Ferrari non risponde?"

"È surreale che un assessore non replichi in aula su una delibera, tanto più che erano state poste considerazioni e domande precise oltre a essere stata presentata dal Partito Democratico una mozione di accompagnamento che poneva questioni determinanti".

Il consigliere del Pd Fabio Poggi spiega le ragioni della sua astensione sulla delibera che riguarda il processo di partecipazione che l’amministrazione ha in mente in vista del nuovo avviso pubblico. Un atto politico che non è passato inosservato.

"Trovo che le delibere siano utopistiche sia sulla rigenerazione che sulla partecipazione – sintetizza così Poggi il suo intervento in aula –. Si chiamano i cittadini a decidere degli interventi e dove farli, e solo dopo si pensa a chi potrà concretamente realizzarli. Mi sembra più realistico ed efficace invece aprire la partecipazione anche dopo che un imprenditore presenta un progetto di reale rigenerazione".

Un esempio? Poggi in aula ha evidentemente alluso alla trasformazione dell’ex Pro Latte. "È più realistico che siano i cittadini a decidere che nella zona ci vuole un parco in attesa che qualche filantropo lo realizzi o che un imprenditore si presenti e proponga un parco insieme alla realizzazione di una parte di residenziale per l’edilizia sociale?".

L’altro aspetto sollevato da Poggi, e da una buona fetta del gruppo Pd, nella mozione è quello secondo cui "è sbagliato assolutizzare il ruolo del percorso di partecipazione. Cosa succede se un imprenditore ha in mente di rigenerare una zona con una proposta accettabile non prevista preventivamente dal percorso partecipato casomai perché periferica o interclusa quindi non attenzionata? Gli diciamo di no anche se quel progetto fa il bene della città?".

Infine, il consigliere del Pd ricorda come la mozione approvata chieda che nel nuovo avviso pubblico siano previste "diverse finestre temporali per la presentazione delle manifestazioni di interesse al termine del percorso partecipato: una prima di non oltre tre mesi per consentire a chi ha un progetto di interesse pubblico particolarmente utile, e che per i tempi tecnici c’è necessità di presentarlo con urgenza di farlo, di poterlo presentare. A partire da quelli già presentati che hanno margini per essere migliorati e rispondere agli obiettivi del Pug. Mentre poi si prevede un’altra finestra, non prima di dieci mesi, per le proposte per esempio commerciali, per le quali è giusto che il Comune disponga di tutte le richieste prima di decidere, per avere una visione di insieme".

g.a.