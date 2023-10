"Pd, sì alla Conad che si allarga, no alla O&N"

La Nim e O&N S.p.a, azienda di Nonantola attiva nel settore tessile per la casa, non potrà espandersi all’interno dell’ex Comparto PIP Gazzate, regolarmente acquistato. Si allargherà ugualmente, ma in un altra provincia. Succede infatti che la richiesta di costruire un polo logistico sia stata bocciata dal consiglio comunale di Nonantola. Il ricorso al Tar è stato poi vinto dall’azienda, ma il Comune non ha ratificato la sentenza e ha ribocciato il progetto. L’imprenditore Oriello Fontana ha deciso di andare a costruire altrove: "Manifesto però la delusione dell’Azienda nonantolana, in quanto la decisione di investire in questo grande progetto è nata non solo con lo scopo di uno sviluppo imprenditoriale, ma a beneficio anche dell’intera comunità e dei propri cittadini. Si trattava di un piano di lavoro votato al green e alla minimizzazione dell’impatto ambientale, coadiuvato dall’utilizzo di pannelli solari per compensare il fabbisogno energetico e alla realizzazione di nuove aree verdi che hanno lo scopo di mitigare l’impatto paesaggistico ambientale. Senza dimenticare un aumento di posti di lavoro per il benessere dei collaboratori, delle loro famiglie e dell’intera comunità di Nonantola. Un progetto di crescita imprenditoriale che aveva l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità nonantolana con soluzioni di sviluppo sostenibile e dimostrare ancora una volta il forte legame che l’azienda NIM e O&N ha con il territorio".

La delusione resta anche se il tribunale amministrativo ha poi dato ragione all’azienda: "Purtroppo vincere il ricorso al Tar non risolve la mia delusione di cittadino nonantolano – ha dichiarato Oriello Fontana – perché gli imprenditori risolvono problemi legati ai mercati, alle materia prime, allo sviluppo, non all’arroganza di una politica sorda e incapace di prendere una decisione. Ringrazio fin d’ora quegli amministratori di altri comuni che ci hanno offerto i loro territori per lo sviluppo della nostra azienda, ringrazio la loro disponibilità e soprattutto la loro lungimiranza nel volerci accogliere e saluto con rammarico una città che merita molta più attenzione da parte di chi gestisce la cosa pubblica e che spesso è ostaggio di interessi che nulla hanno a che vedere con il benessere e lo sviluppo. Vorrei chiedere ai nostri amministratori se un accordo politico o un compromesso tra poltrone, valgono una sconfitta sociale. Io questa risposta me la sono già data, ma è la vostra risposta quella che un giorno potrà fare la differenza".

Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri provinciali di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano: "Due pesi e due misure. Così il PD soffoca i sogni e le idee delle imprese. Alla Sacca – spiegano i due esponenti – Muzzarelli fa costruire tra le case oltre 50mila metri di polo logistico Conad, invece, a 10 km di distanza, Solomita vieta di realizzare uno stabilimento artigianale su un terreno industriale. Ci sono sempre due pesi e due misure. Lo era per il PCI, lo è oggi con il PD. L’amarezza di chi voleva fare impresa nel terreno edificabile accanto al suo storico stabilimento, è la fotografia di come la sinistra non sappia più parlare alle categorie economiche di questo paese. In consiglio comunale a Nonantola – aggiungono – il partitone è stato dilaniato in due con il segretario provinciale del PD Roberto Solomita che è dovuto intervenire direttamente. Alla fine in nome del campo largo con le sinistre ha vinto la linea di non fare costruire, ma i danni che il privato prima o poi chiederà dovranno essere corrisposti. Come Forza Italia abbiamo già chiesto alla Corte dei Conti che tutte le spese legali e la prima condanna del TAR siano pagati dai consiglieri comunali e non dai contribuenti. Così, a maggior ragione, l’eventuale danno milionario che, se accertato, porterà il Comune di Nonantola al default, con buona pace di Solomita e del Partito Democratico".