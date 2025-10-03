Pd, si è insediata la nuova segreteria cittadina

Con l’assemblea cittadina del Partito Democratico che si è tenuta alla Polisportiva San Faustino, si è ufficialmente insediata la nuova segreteria del Partito Democratico della città di Modena. Il segretario cittadino Diego Lenzini ha presentato la squadra che lo accompagnerà nel corso del suo mandato politico, la quale è caratterizzata da una perfetta parità di genere.

"L’appuntamento è stata l’occasione per presentare la squadra di donne e uomini che mi accompagneranno nell’impegno dei prossimi anni - ha dichiarato il segretario cittadino Diego Lenzini - nonché un’importante occasione per tracciare il percorso che il Partito Democratico dovrà portare avanti per il governo della nostra città. E’ necessario lavorare per radicare una comunità politica forte e strutturata che si concentri sulla necessità di dare risposte concrete alle nostre concittadine e ai nostri concittadini a partire dai temi più urgenti che riguardano la nostra città, come la sanità pubblica, il trasporto pubblico e le infrastrutture, l’emergenza abitativa e una rigenerazione urbana che sia legata e vada di pari passo alla salvaguardia dell’ambiente".

"Questa segreteria ha l’ambizione di essere organismo dirigente e luogo di formazione politica per le nuove generazioni - conclude Lenzini - ed è un gruppo di persone a cui ho chiesto tempo per approfondire, studiare e fare politica affinché il loro esempio e servizio sia elemento vivo e attivo nel partito e per la città".

Ecco i componenti della nuova segreteria cittadina: Carmelo Belardo, Anna De Lillo, Stefano Manicardi, Brunella Piccinini, Salvatore Mirabelli, Federica Di Padova, Marco Forghieri, Benedetta Maria Campana, Giuseppe Longo, Danaida Delaj, Vincenzo Pezzitola, Patrizia Belloi, Urania Dekavalis, Alessandro Lima. Al segretario Lenzini restano le deleghe all’Urbanistica e alla Comunicazione del partito.

Invitati permanenti in segreteria sono Massimo Parenti (59 anni, geologo e impiegato tecnico | Invitato permanente con delega alle Primarie delle Idee) e Giacomo Giusti (26 anni, studente | Invitato permanente Segretario Cittadino Giovani Democratici).