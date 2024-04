Pd, Solomita liquida Costantini: "Uscita premeditata da tempo. Prese di posizione strumentali"

"L’ultima volta che ci siamo sentiti o scritti è stato lo scorso novembre, quando ti ho aggiornato su quel che era emerso da una riunione che tu ci avevi chiesto di convocare, e alla quale poi non avevi partecipato". Il segretario provinciale del Partito democratico Roberto Solomita risponde con una lettera aperta l’uscita dal partito del sindaco di Spilamberto Umberto Costantini. "Caro Umberto – scrive Solomita – mi è spiaciuto leggere del tuo addio al Pd, dopo che i nostri percorsi si sono incrociati molte volte nei lunghi anni di militanza e impegno ad amministrare le nostre rispettive comunità".

L’ultima volta "che ci siamo sentiti o scritti è stato lo scorso novembre, quando ti ho aggiornato su quel che era emerso da una riunione che tu ci avevi chiesto di convocare, e alla quale poi non avevi partecipato. Da allora, ho avuto modo di avere tue notizie solo a mezzo stampa e in seguito a tue iniziative solitarie come il sondaggio e la tua autocandidatura a sindaco di Modena". Il tema era l’immigrazione, il segretario riferisce, interpellato in proposito, di aver convocato la riunione richiesta, alla quale però il sindaco di Spilamberto non si è presentato: "Mi ha scritto solo un messaggio dicendomi che non poteva venire alla riunione. Da quel giorno non ci siamo né più rincontrati, né più sentiti. L’ho rivisto sulla stampa che annunciava l’autocandidatura e il sondaggio".

Nella lettera Solomita si dice "profondamente convinto che una comunità politica come quella del Partito democratico debba invece praticare modalità diverse dello stare insieme, fatta di valori comuni, passione civile, capacità di fare squadra e sintesi, tutte cose bellissime e contemporaneamente molto faticose cui mi spiace tu abbia deciso di rinunciare". Ciò detto, "mi auguro che, sebbene le nostre strade oggi si separano, possano incontrarsi nuovamente nell’impegno a favore delle comunità al cui servizio ci poniamo. Buona strada!", conclude con il motto degli Scout. Quindi un’aggiunta al veleno: "P.s. Mentre scrivo questa nota apprendo che ci sarebbe anche un collegamento con le vicende nazionali, che niente hanno a che vedere con un’uscita premeditata da tempo. Elementi che smascherano tutta la strumentalità di questa posizione e confermano quanto sia pretestuosa e incomprensibile". Un riferimento al fatto che Costantini in queste ore ha preso pubblicamente posizione sul marasma politico del Pd in Puglia: "Non credo che il suo problema siano le modalità di raccolta delle preferenze in Puglia…". Sulle primarie mancate Solomita comunque non ha nessun rimpianto: "È stato giusto seguire un percorso, il cui esito è stato pienamente soddisfacente con la scelta unitaria di un candidato di qualità come Mezzetti, decisivo per costruire una alleanza al tempo stesso molto ampia e coesa".

Oggi intanto Costantini annuncerà il suo passaggio in Azione e potrebbe anche prefigurare una candidatura alle elezioni Europee di giugno.