Pd, Taurasi in campo: "Primarie fondamentali. Il partito sia motore di un’alleanza vasta"

"Ho scelto di candidarmi alla guida di Carpi, perché credo che l’esperienza che ho maturato in questi anni possa essere utile alla mia città che ha bisogno di cura, con una proposta che sappia affrontare la complessità del momento che stiamo attraversando". Giovanni Taurasi, 52 anni, dipendente della Regione presso l’Assessorato alla Cultura, uno dei due candidati emersi dall’assemblea cittadina del Pd in vista delle elezioni amministrative del 2024 (insieme a Riccardo Righi, attuale assessore all’Urbanistica) scopre le carte del suo programma. E per farlo ha scelto di indire, ieri mattina, una conferenza stampa in una location, la ‘Sezione Aurea’, in pieno centro storico.

Candidatura ufficializzata: come nasce?

"Mi candido per la mia città, per il PD, di cui faccio da sempre parte con orgoglio. Ma occorre concretezza, non vendere sogni ma avere un programma credibile. Inoltre mi candido nella piena consapevolezza che il PD deve mettersi a disposizione, in modo non autoreferenziale, proponendosi come il motore di un’alleanza vasta che coinvolga i partiti e il civismo che non si riconosce nella destra politica e che intercetti le energie positive della nostra comunità. Da civico, non vivo di politica ma credo nella politica: dobbiamo lavorare nei prossimi mesi coinvolgendo partiti, associazioni di rappresentanza, forze politiche e civiche, realtà del volontariato e cittadini per costruire un progetto, solido, credibile e ambizioso, per il futuro di Carpi".

Tema primarie: qual è la sua posizione?

"Non le considero una ‘sciagura’, anzi, sono un’occasione di partecipazione che potrebbe avere una ricaduta positiva. L’assemblea del Pd ha indicato due nomi: il mio e quello dell’assessore Righi, che stimo. Nei prossimi giorni si riunirà il tavolo di coalizione per decidere, ma onestamente non vedo uno scenario senza primarie. Del resto sono stato io il primo ad invocarle e sono felice vengano promosse. Abbiamo scelto il segretario nazionale con primarie aperte, sarebbe assurdo volerle evitare per la scelta di un sindaco che è per definizione rappresentante dei cittadini. Sinceramente mi preoccupa più il post primarie". Cosa intende?

"Il nome che uscirà dalle primarie sarà il candidato espressione del Pd, e delle forze di coalizione. Ma come detto, sono consapevole che il Pd, pur restando il solo partito che ancora può dare più fiducia alla nostra comunità, da solo non è più sufficiente. E’ necessario ampliare le alleanze, così come è necessario il civismo, ma è anche vero che non si possono vincere le elezioni senza il Pd che è il motore di queste alleanze".

Potrebbe aprirsi un dialogo, dunque, con l’opposizione, ossia con Carpi Futura e Movimento 5 Stelle?

"Certo, personalmente non lo escludo, se vi è concordanza di temi e programmi, al fine di realizzare una solida alleanza. Per me non esistono veti al riguardo. Carpi oggi, come tutte le altre città, è contendibile e che gli avversari sono a destra".

Venendo al suo programma, quali sono le sue proposte? "Sono riassunti nel ‘La Carpi delle sei S’: sicurezza; sanità e salute; sviluppo economico, lavoro e centro storico; sostenibilità ambientale, ecologia e cura della città; scuola, saperi, università e formazione; solidarietà, servizi e integrazione".

‘Sicurezza’ al primo posto… "Non mi sentirete mai parlare di ‘percezioni’. Il problema sicurezza esiste e non è un tema di destra: anzi, la sicurezza è un tema di sinistra perchè riguarda prima di tutto la qualità della vita dei più deboli".

Lei si pone in continuità o in rottura con l’amministrazione Bellelli?

"Non sono nè in continuità nè in discontinuità con la giunta uscente; la rottura sarebbe la vincita della destra.

Il sindaco Bellelli ha governato bene in una fase difficile, adesso dopo dieci anni si apre una fase nuova, un nuovo ciclo".

Maria Silvia Cabri