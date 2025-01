Pd, verso i nuovi segretari. Si cerca l’uomo della pacificazione tra Covili, Reggianini e Molinari

Il Pd alla fine sceglierà la pacificazione o il muro contro muro? Sono i giorni decisivi per decidere chi guiderà il partito a Modena nei prossimi anni. Avere il timone in mano vuol dire controllare più o meno direttamente le candidature per le Politiche del 2027 e quelle a sindaco del 2029 qualora Massimo Mezzetti dovesse rinunciare al secondo mandato.

Il regolamento del congresso sarà fissato per i primi di febbraio, ma l’auspicio delle principali cordate è di accordarsi prima sui nomi. Arrivare in pratica con i giochi già fatti e nelle sessioni ufficiali discutere magari solo dei contenuti, dell’idea di partito che ciascuno ha in mente. Così da evitare che, ad occhi esterni, il congresso si trasformi in una impresentabile tonnara. "Certo – dice un veterano – tutti sono d’accordo che l’ideale sarebbe discutere prima dei contenuti e solo dopo scegliere i nomi che incarnino le mozioni in campo. Ma temo che morirò senza averlo mai visto fare davvero".

Il punto di partenza è lo scontro tra i Capuleti e i Montecchi, tra la cordata di Stefano Bonaccini e le truppe di Gian Carlo Muzzarelli. La novità rispetto al passato è che almeno nelle intenzioni si vuole evitare questa volta la suddivisione degli incarichi in base alle correnti, ma individuare figure trasversali che se proprio non soddisfino tutti almeno non scontentino i più. Vasto programma, ma non impossibile. Tutto ruota intorno al nome di Diego Lenzini. L’attuale capogruppo avendo ricoperto l’incarico di vicesegretario di Federica Venturelli per la proprietà transitiva viene considerato, forse anche suo malgrado, un muzzarelliano. Dall’area bonacciniana, della quale fanno parte tra gli altri Massimo Mezzetti, Davide Baruffi e Stefano Vaccari, è giunta la proposta di una pacificazione che prevede nomi che vadano bene a entrambe le parti o che comunque non vengano ritenuti troppo schierati sia in città che in provincia. Il nome di Lenzini – spinto da diversi circoli, militanti e lo stesso gruppo consiliare – in questo senso viene ritenuto ostile. Perché un Pd con Lenzini segretario sarebbe nella migliore delle ipotesi assai freddo con l’amministrazione Mezzetti, come già si è avuto modo di verificare a occhio nudo sui 19 progetti bocciati dalla giunta e dalla reazione sulla lettera sui rifiuti inviata alle famiglie.

Se Muzzarelli, secondo questa ricostruzione, sgombera il campo da Lenzini allora il gruppo Bonaccini è disposto a ragionare su una figura terza anche in provincia. Circolano in questo senso i nomi di Filippo Molinari, ex sindaco di Medolla, il consigliere di Zocca e presidente del centro Ferrari Federico Covili, l’ex sindaco di Castelfranco dal 2009 al 2019 Stefano Reggianini, attuale amministratore unico di Amo dal 2022, l’agenzia della Mobilità, indicato proprio dall’allora sindaco Muzzarelli e per questo in grado di mettere d’accordo i due versanti.

In città invece la scelta trasversale potrebbe ricadere su Carmelo De Lillo, sostenuto da Francesca Maletti, Marco Forghieri, presidente dell’assemblea e per dieci anni consigliere comunale, o il consigliere Stefano Manicardi.

Se invece in città ci si impunta su Lenzini, l’incantesimo si rompe e tutti ritornano alla logica delle bandierine, con i candidati al provinciale che a quel punto potrebbe essere il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi o in ultima istanza come si ventilava ieri lo stesso Stefano Vaccari che succederebbe a se stesso.