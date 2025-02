Pd verso il congresso. Zampata di Cottafavi : "Metodo sbagliato, chi sceglie i candidati?"

"Senza nulla togliere ai nomi che circolano, è il metodo che non funziona: possibile che gli iscritti debbano votare personalità per quanto autorevoli senza sapere che idea di partito, che programma, che progetto politico abbiano?".

Presidente dei circoli di Baggiovara e Cognento, già presidente del Consiglio comunale, ex assessore negli anni ‘90, decenni di militanza politica prima nella Margherita poi nel Partito democratico, Ennio Cottafavi è uno dei quadri più ascoltati del partito. Segue le indiscrezioni sui giornali e pone interrogativi. "Stiamo commettendo lo stesso errore che abbiamo fatto con i famosi otto candidati sindaco – premette –. Ci si potrebbe trovare al congresso con una ridda di nomi da votare senza aver saputo in anticipo cosa pensino. È vero che è il congresso il luogo della discussione, ma sarebbe opportuno sapere con debito anticipo le proposte politiche in campo, le differenti idee su che direzione sta prendendo questo partito, cosa pensano i candidati delle principali sfide della città, la transizione ecologica, la sicurezza, la regressione industriale in atto, i problemi del piccolo commercio, quelli abitativi, sociali, socio assistenziali e le conseguenti ricadute sul territorio. Così da poterle valutare con ponderazione".

Stefano Reggianini figura unitaria per il provinciale, sfida, per ora, a due tra Diego Lenzini e Marco Forghieri per il locale, più altre ipotesi di candidatura che si materializzano sullo sfondo come Ludovica Carla Ferrari, Carmelo De Lillo, Stefano Manicardi. "Tutte figure rispettabili, anzi a me fa piacere che non ci si riduca al candidato unitario. Ma con chi si è parlato di questi nomi, chi ha deciso che siano loro a doversi contendere la segreteria? Siamo alle solite, è un metodo che purtroppo conosciamo già: prima si fanno i nomi e solo dopo viene il programma, non va bene così".

Anche sul fatto che Reggianini sarebbe la figura unitaria tra le componenti del partito Cottafavi esprime perplessità sul metodo. "Ma chi e quando è stato deciso? Anche secondo me lo potrebbe essere, ma sempre senza nulla togliergli, io per esempio preferirei che ci fossero più candidati anche per il provinciale, per avere una maggiore varietà nella proposta politica". Inoltre sia per il provinciale che per il comunale "dobbiamo cercare di evitare le concentrazioni di responsabilità per lasciare a chi occuperà quegli incarichi più autonomia e per fare crescere altre figure. Mi fa piacere leggere nomi che possano adeguatamente rappresentare la componente cattolica, la quale in questi ultimi anni non è stata a mio avviso sufficientemente considerata".

Il punto, prosegue Cottafavi, "è che se ci limitiamo solo ai nomi rischiamo di aprire un vuoto politico che poi qualcuno, per capacità, per carisma, riempie. Lo abbiamo già visto anche nel nostro partito. E poi non ci lamentiamo dell’eccessiva personalizzazione in politica se siamo i primi ad alimentarla. Solo un vero e franco dibattito sui contenuti, con una varietà di protagonisti portatori di programmi distinguibili, può rafforzare Modena, la più importante federazione del Pd d’Italia".