Pd verso l’assemblea . Muzzarelli: "Mezzetti?. Una riserva nobile"

"Senza parole". Era questo lo slogan sui social che Gian Carlo Muzzarelli e Massimo Mezzetti avevano deciso di utilizzare a corredo della foto più attesa, quella del ’via libera’ da attuale sindaco a futuro sindaco. Si sono visti sabato i due, hanno pranzato alla modenese, hanno parlato della città e di "cosa è meglio" in attesa dell’assemblea del Partito Democratico in programma per giovedì 18 gennaio. Ma, a meno di qualche colpo di scena inaspettato, lo scoglio più difficile è stato superato, vale dire il via libera di Gian Carlo Muzzarelli che non ha mai nascosto di preferire uno degli ’otto’ (leggi Giulio Guerzoni) magari intandem con una donna (leggi Ludovica Ferrari). Ma le cose sono andate diversamente, anche perché il consenso che ha Massimo Mezzetti è trasversale e davvero molto ’pesante’. Ma sarà appunto l’assemblea a ufficializzare la covergenza sul ’nome unico’, la strada principlae per uscire dal pantano in cui il Pd è incredibilmente finito. Ieri mattina il sindaco Muzzarelli, a margine di una conferenza stampa, ha rotto il silenzio parlando a Trc di una "forte continuità pur nel rinnovamento" con in cima alla lista delle priorità proprio "la sicurezza".

"Mezzetti – sottolineato Muzzarelli – è una riserva nobile, ha collaborato con me tanti anni in Regione, abbiamo fatto tante cose preziose e importanti insieme. Sarà una valutazione che farà il partito stesso il 18 gennaio e anche gli alleati di colalizione. Chiaro che si sta costruendo un rilancio ancora di una forte continuità e innovazione di cui la città ha bisogno per crescere".

La proposta del Pd di presentare la candidatura a sindaco Massimo Mezzetti è considerata "un passo importante e decisivo da cui partire per il confronto con la coalizione del centrosinistra", dice il Psi in una nota.

"Spetta ora agli alleati decidere se ci sono le condizioni per convergere su questo nome e parlare di programmi o ragionare su ipotesi alternative. Su questo il dibattito è aperto. Per quanto ci riguarda la scelta di Massimo Mezzetti è un’ottima proposta: si tratta di un candidato con esperienza, competenza e di alto profilo culturale politico, capace di dialogare a 360 gradi con tutti i potenziali soggetti (forze politiche, liste civiche e movimenti) della coalizione che si sta cercando di costruire. Se il candidato proposto dal PD saprà rapportarsi con l’intelligenza e l’acume politico di cui non difetta con tutte le forze in campo, a partire da quelle dell’area riformista, socialista e liberale, ci sono buone possibilità che il passaggio a primarie di coalizione non sia necessario. In questo modo ci si potrà concentrare sin da subito alla costruzione di un programma comune di coalizione e lavorare per costruire le liste che dovranno sostenere la candidatura di Massimo Mezzetti. Siamo pertanto interessati a capire quali sono le proposte che il candidato Mezzetti avanzerà nei prossimi giorni, dopo che l’Assemblea del Pd avrà definitivamente formalizzato la sua candidatura. Ci aspettano settimane e mesi decisivi su cui sarà importante il contributo di tutte le forze in campo per dare il proprio contributo alla costruzione di una coalizione capace di convincere".