Pd, verso le elezioni. Presto Bonaccini e Schlein a confronto sul sindaco. È ancora caccia al jolly

C’era chi solo qualche settimana fa affermava sicuro: "Qui Elly Schlein non metterà il naso, ha altri problemi". E invece sembra proprio che la ’difesa’ del Comune di Modena, roccaforte rossa che il suo Pd non può permettersi di perdere, le interessi eccome. Così quello che sembrava un "affare" tra il governatore Stefano Bonaccini e il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, i due padri nobili del partito locale impossibili da scontentare, adesso potrebbe scalare le gerarchie e arrivare fino al Nazareno. Gira voce che Stefano e Elly si incontreranno a Roma il prossimo 22 gennaio, il giorno in cui si dovranno trarre necessarie conclusioni. All’ordine del giorno, in particolare, i candidati sindaci di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Bonaccini punta ad arrivarci forte di un’intesa – difficile, ma che non reputa impossibile – con Gian Carlo Muzzarelli. La cosa più probabile è che, a meno che il sindaco non cambi idea in modo radicale su Andrea Bortolamasi – l’assessore alla Cultura che piace a Bonaccini ma non piace al primo cittadino – il punto di caduta sia Davide Baruffi, che fa parte della segreteria Schlein ed è braccio destro di Bonaccini in Regione. Se invece dovesse mancare la sua disponibilità, si potrebbe anche prefigurare uno scenario che sembrava finito in un cassetto. E cioè una riedizione delle vecchie primarie tra Bonaccini e Schlein, con Bortolamasi da una parte e l’unico sostenitore di Elly Schlein ’in vista’ sotto la Ghirlandina, l’altro assessore Andrea Bosi. Per Bosi si tratterebbe di un colpo di reni notevole, visto che nell’ultimo periodo in molti lo dipingevano come fuori dai giochi. In questo caso nè lui nè Bortolamasi si sottrarrebbero al duello, che sarebbe di sicuro avvincente.

Va detto, però, che pochi giorni fa Schlein ha fatto capire di non credere più così tanto alle primarie: "Facciamole solo dove servono", ha detto. L’idea è quella di mostrarsi più compatti possibili. Ed è per questo motivo che nei giorni che chiuderanno il 2023, i big locali continueranno a cercare un’intesa, come detto, difficile ma non impossibile. Domani si ritroveranno attorno a un tavolo Stefano Bonaccini, Gian Carlo Muzzarelli, i segretari cittadino e provinciale Federica Venturelli e Roberto Solomita, Davide Baruffi e il parlamentare Stefano Vaccari. Convocati anche Igor Taruffi, responsabile nazionale dell’Organizzazione del partito, ’sentinella’ della Schlein a questo importante meeting, e la parlamentare Maria Cecilia Guerra, sulla quale pare sia ancora in corso un incessante pressing per convincerla a candidarsi (ha già detto più volte di no), soprattutto da parte di Muzzarelli.

L’obiettivo, più volte fatto intuire dai vertici, è quello di trovare un ’jolly’ capace di mettere un freno alle tante ambizioni che stanno venendo a galla nel partito locale. Il percorso, però, è tutto in salita e infatti prende sempre più corpo una ’corrente’ che vorrebbe primarie di partito e non solo di coalizione. Quindi due candidati Pd alle primarie di coalizione (i due veri sfidanti, a quel punto) o vere e proprie primarie interne.