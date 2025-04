Pd, via al congresso: Reggianini e Lenzini in pole

Si apre il percorso politico che dovrebbe condurre, salvo sorprese, alla investitura di Stefano Reggianini a segretario provinciale del Partito democratico che prenderà il posto di Stefano Vaccari. Mentre sul fronte cittadino a contendersi la guida saranno verosimilmente Diego Lenzini oppure Marco Forghieri, in base a come andrà la conta.

Ieri la Direzione della Federazione provinciale del Pd ha approvato, con un solo voto contrario, il regolamento per il Congresso. Innanzitutto sono state stabilite le date: dal 15 al 28 maggio si svolgeranno i Congressi di Circolo, per votare il rinnovo dei vari livelli (Circolo, provinciale, regionale). Venerdì 30 maggio si terrà l’Assemblea conclusiva con la proclamazione del risultato.

Entro il 3 maggio alle 12 occorrerà presentare le candidature, che per essere valide devono essere supportate dal 10% dei componenti dell’Assemblea, oppure dal 3% di firme degli iscritti al Pd, oltre ad avere una piattaforma politico-programmatica. Questo per consentire agli iscritti di valutare i candidati non solo sul piano meramente nominale, ma sull’idea di partito che hanno in mente.

Contestualmente, spiegano dal partito democratico, "è stata anche votata la Commissione che dovrà gestire tutto l’iter congressuale, composta da: Giorgio Pighi, Renza Barani, Giorgia Rabitti, Rossella Caci, Katia Pederzoli, Federico Burani e Lorenzo Cappi".

La nuova Assemblea provinciale sarà composta per il 50% dai voti degli iscritti, e per l’altra metà secondo i voti del Pd alle ultime elezioni regionali.

Entro il 23 giugno si dovranno inoltre riunire le assemblee e i delegati delle unioni comunali – Modena, Carpi, Castelfranco Emilia e Mirandola – ed entro il 30 giugno le assemblee di zona per eleggere coordinatori.

g.a.