Pd, via alle assemblee degli iscritti. Spuntano i nomi di Maletti e Gualmini

Entrano nel vivo le consultazioni in casa Pd. Mentre proseguono i contatti con associazioni, terzo settore, corpi intermedi e realtà economiche per definire il percorso programmatico e il profilo dei candidati, martedì sera sono partite le assemblee degli iscritti. Prima tappa il circolo della Madonnina, dove c’erano una quarantina di persone che si sono confrontate alla presenza di uno dei ’saggi’ (Claudio Lolli) affiancato dalla segretaria Federica Venturelli e altri due componenti della segreteria. Ieri sera c’è stato un altro appuntamento alla Sacca e oggi sarà la volta del centro storico. Un’agenda fitta che prevede 14 incontri, che si chiuderanno il 12 novembre. Il format sarà lo stesso per tutti i confronti: gli iscritti prendono la parola ed esprimono un giudizio sui dieci anni di amministrazione Muzzarelli, avanzano le priorità programmatiche ragionando sul 2030 e indicano un possibile candidato. Ancora presto naturalmente per individuare un trend, ma non sono mancati alcuni spunti interessanti: sui nomi si conferma per esempio l’interesse per Andrea Bortolamasi cui si aggiunge, dopo essere emerso anche al direttivo di Buon Pastore, Diego Lenzini, forse la sorpresa del momento. Ma non sono passate inosservate anche le indicazioni che hanno riguardato la parlamentare europea Elisabetta Gualmini e la consigliera regionale Francesca Maletti. Suggestioni per ora: occorrerà attendere un certo numero di assemblee per avere un campione più rappresentativo sugli orientamenti.

Nella serata alla Madonnina, dalle 20.30 a mezzanotte, è stato espresso un giudizio positivo sui dieci anni di amministrazione Muzzarelli ("la città cambiata in meglio") e il via libera all’alleanza larga "che comprenda tutte le forze attualmente all’opposizione del governo Meloni". Significative anche le considerazioni, al di là dei nomi, sul profilo del candidato sindaco: serve una squadra all’altezza che possa affiancare il candidato sindaco e non viene ritenuto necessario il cosiddetto ’Papa straniero’, il civico: si ritiene che il partito e i potenziali alleati dispongano di una classe politica giovane e capace in grado di fronteggiare le sfide future della città.