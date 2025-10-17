"Peccato per quel gol sfiorato a Sestri"

Nella festa di Sestri per il 3-1 sul Bra stava per arrivare anche la "ciliegina" finale. L’aveva quasi piazzata Alessio Arcopinto, entrato da pochi minuti, che al 94’ ha avuto la palla per firmare la sua prima rete fra i professionisti, disinnescata con una grande parata dal numero uno piemontese. Sarebbe stato un giorno da festeggiare per il fantasista classe 2003, che il Carpi ha pescato a San Marino in D e che Cassani fin qui ha utilizzato per 198’, due volte da titolare con Juve Next Gen e Ternana.

"Sarebbe stato bello fare il primo gol – racconta Arcopinto - anche perché erano quattro partite che non giocavo. Magari non avrebbe inciso sul risultato ma per me sarebbe stato importante. Quando mi è arrivata la palla l’ho incrociata sul secondo palo, ma il portiere è stato bravo in spaccata. Sono comunque abbastanza soddisfatto di come sono entrato, anche se si può fare sempre meglio. La mia stagione fin qui? Mi sento sempre meglio, all’inizio mi serviva un periodo di adattamento perché venivo da un altro campionato e il salto dalla D alla C si sente. Ora sto bene e spero di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Il ruolo mi interessa poco, col Campobasso il mister mi ha chiesto di fare l’esterno, perché quello che viene prima è la squadra".

Il Carpi fin qui con 14 punti in 9 gare e il quarto posto sta viaggiando a velocità sostenuta, probabilmente anche oltre le attese. Ma non da stupire Arcopinto. "Non so se questo rendimento debba far stupire – spiega - sicuramente siamo contenti di quello che stiamo facendo. Siamo solo all’inizio, nemmeno ad un quarto di campionato, ma siamo contenti, lavoriamo bene tutti i giorni e più punti si fanno meglio è. Sappiamo bene quale sia il nostro obiettivo e ora la classifica conta poco". Per chi come lui ha davanti nel ruolo da trequartista uno come Cortesi ogni allenamento è un punto di partenza.

"Avere giocatori così – spiega – anche se nel tuo ruolo, fa bene a tutta la squadra. E anche la concorrenza è positiva, Matteo non lo scopro certo io, è una grande giocatore e ci sta dando tanto". Lunedì al "Cabassi" arriva l’Ascoli schiacciasassi, col miglior attacco del campionato, la miglior difesa d’Europa e un vento in poppa di 6 vittorie di fila. "Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte – prosegue - è bello misurarsi con questi avversari. Loro vorranno venire qui a vincere, noi proveremo a fare risultato. Tanto pubblico? Sarà ancora più bello, sentiamo sempre la carica dei nostri tifosi".

DAL CAMPO. Per Forte nessuna lesione al ginocchio, solo una "pizzicata" sul legamento, ma per lunedì sarà tenuto a riposo. Amayah invece col gruppo.

Davide Setti