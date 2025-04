Pedala e guadagna, incentivi per il Bike to work

Prende il via l’edizione 2025 del Bike to work, con la distribuzione di buoni mobilità da 20 centesimi al chilometro per chi va al lavoro in bicicletta, in monopattino o bici elettrici.

Grazie alla proroga di un anno del finanziamento concesso dalla Regione, il Comune di Modena ripropone l’iniziativa che ha come obiettivo la promozione di modalità di trasporto che inducano alla progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato a favore di quelle orientate alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere della popolazione e allo sviluppo economico del territorio comunale.

La nuova fase di incentivazione sarà, infatti, finanziata con i residui maturati nell’edizione 2024, circa 145 mila euro. Nel biennio 2025-2026, l’Amministrazione potrà attivare un nuovo progetto di erogazione di buoni mobilità per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta del valore complessivo di 246 mila euro, grazie a un ulteriore finanziamento regionale, pari a 197 mila euro (80 per cento) a fronte di un impegno comunale al cofinanziamento, pari a 49 mila euro (20 per cento).