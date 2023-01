Pedemontana, cantiere in primavera "Ma risarcite subito gli automobilisti"

"Tirata per la giacca" dopo la strage di pneumatici e sospensioni subita da diversi automobilisti nella giornata di lunedì scorso, è arrivata ieri la risposta della Provincia di Modena sulla questione della strada Pedemontana, che nel tratto compreso tra il ponte sul Panaro e il confine con Bazzano, nel Bolognese, presenta spesso problemi (cioè voragini che si aprono sull’asfalto) ogniqualvolta arriva il maltempo. Ebbene, l’ente provinciale ha promesso un intervento da 600.000 euro nella prossima primavera, per riasfaltare questo tratto.

"La Provincia di Modena – dichiara infatti una nota dell’ente diffusa nella mattinata di ieri – sta completando la progettazione di un intervento con opere di manutenzione straordinaria e sistemazioni, per un importo stimato di 600.000 euro, che saranno avviate in primavera".

Nella stessa nota, i tecnici della Provincia intervengono: "Stiamo completando in queste ore la progettazione di un intervento complessivo di risanamento della Pedemontana nel tratto compreso tra Savignano sul Panaro ed il confine con Bazzano, nel Bolognese, così da risolvere in modo permanente una situazione che talvolta si ripresenta, specialmente in alcune particolari condizioni come quelle di questi giorni, dove le abbondanti nevicate, le precipitazioni piovose e il transito di mezzi pesanti hanno provocato il cedimento di parti di asfalto, creando buche sulla carreggiata".

Intanto, sul fronte politico, c’è chi avanza l’ipotesi indennizzi.

Il consigliere provinciale di Forza Italia, Antonio Platis, interviene infatti dicendo: "Il numero così alto di automobilisti danneggiati dalle buche sulla Pedemontana tra Savignano e il Bolognese è la riprova che esse non erano evitabili. Per questa ragione l’ente gestore del tratto di strada, ovvero la Provincia di Modena, dovrebbe valutare di indennizzare rapidamente i malcapitati riconoscendo l’errore". Proprio su questo tema, Platis ha presentato una interrogazione.

"È noto – argomenta poi il consigliere – che già in passato si è presentata la medesima situazione e quindi il disagio era assolutamente possibile che si ripetesse alle prime piogge.

Il fatto che solo oggi venga preso in considerazione un intervento risolutivo lascia l’amaro in bocca".

Marco Pederzoli