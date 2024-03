"Pedemontana, la zona del sovrappasso necessita di altri lavori"

L’inaugurazione dello scorso dicembre ha reso percorribile il sovrappasso ferroviario che scavalca la Pedemontana eliminando il passaggio a livello, "ma la zona presenta ancora un’area recintata e la segnaletica provvisoria, quando non confusa, in particolare in corrispondenza della rotatoria della Pedemontana. Salta agli occhi come i vari rinvii e ritardi abbiano fatto slittare i tempi di ultimazione di queste lavorazioni". Lo ha fatto presente il consigliere regionale Luca Cuoghi di Fratelli d’Italia. Cuoghi, che è sassolese, ha portato il caso in assemblea regionale ottenendo dall’assessore Andrea Corsini ampie rassicurazioni in ordine alla fine dei lavori. "Abbiamo appurato che per alcune lavorazioni in appalto risulti opportuno – ha spiegato l’assessore – attendere la stagione primaverile: le opere saranno ultimate entro maggio".