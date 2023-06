Pedemontana, le ditte: "Serve la bretella"

"Serve la bretella di collegamento tra via Garofolana e la Nuova Pedemontana". A chiederlo sono il Pd di Vignola e diverse aziende del territorio. Già l’altro ieri il consigliere comunale Federico Folloni commentava positivamente la risposta ricevuta a una sua interpellanza nell’ultimo consiglio comunale. "Ci riteniamo pienamente soddisfatti – ha detto tra l’altro – delle risposte ricevute dalla sindaca Muratori, che ha confermato l’importanza strategica dell’infrastruttura per il Comune di Vignola e tutta l’Unione Terre di Castelli, anche in un’ottica di alleggerimento del traffico, specialmente quello pesante". Da parte delle aziende è intervenuto invece Christian Tondi, presidente dell’Unione e responsabile della Mtl Trasformazione Lamiere srl. Tondi, anche a nome delle aziende Rada Srl, Emmegiesse Srl, Zanni Srl, Torelli Autotrasporti Srl, Edilpreti Srl, Rossi Carlo Meccanica Srl, Fbb Srl e Tutto Per L’imballo Spa, che come la sua insistono nell’area delle Sipe Alte, ha scritto al presidente della Provincia e ai sindaci di Vignola e Spilamberto "per chiedere un incontro e un aggiornamento sullo stato dell’arte per la realizzazione della bretella di collegamento tra la nostra zona industriale con l’allacciamento alla Nuova Pedemontana. Per le nostre attività quest’opera assume un’importanza strategica per lo sviluppo del polo industriale ’Sipe Alte’".

m.ped.