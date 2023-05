Pedemontana, limitazioni per il cantiere ferroviario

Avviso ai naviganti, o meglio agli automobilisti. Si annunciano mesi non semplici per le migliaia di veicoli che quotidianamente attraversano il tratto sassolese della Pedemontana, in particolare quello che ‘incrocia’ la Circonvallazione Nord-Est e via Radici in Piano, zona dove sono in corso le ’grandi manovre’ per realizzare il sovrappasso innalzando la linea ferroviaria Modena-Sassuolo. Fino al prossimo 1 settembre (e comunque ‘fino a fine lavori’) sarà in vigore un’ordinanza, emessa giovedi dalla Polizia Locale, che prevede modifiche alla viabilità per consentire il cantiere. "Siamo arrivati al dunque per l’eliminazione definitiva del passaggio a livello sulla Pedemontana che da sempre rappresenta causa di ingorghi e file di auto con conseguente aumento del traffico e dell’inquinamento", spiega il sindaco Gian Francesco Menani, che da una parte ammette come "l’intervento, per forza di cose, causerà qualche disagio alla circolazione", dall’altro puntualizza come "il transito, di fatto, non sarà mai interrotto". Unico breve stop a Ferragosto. Saranno diverse le fasi di avanzamento lavori, e differenti (tra restringimenti di corsia e deviazioni) le misure assunte per consentire ai veicoli il transito in sicurezza. "Durante la Conferenza dei Servizi è emersa l’esigenza della chiusura di via Pedemontana per una settimana, per consentire la posa dei pilastri di cemento che sosterranno la ferrovia: abbiamo così deciso – conclude Menani – di effettuare la chiusura nella settimana di Ferragosto, con aziende e scuole chiuse, per diminuire al massimo il disagio". Il sovrappasso ebbe il placet del consiglio comunale nell’autunno del 2021 e il via ai lavori risale a un anno fa: oltre 11 milioni di euro – finanziano FER e Regione – il costo dell’intervento che, oltre ad eliminare il passaggio a livello, prevede anche la risistemazione della stazione di Quattroponti. I lavori dovevano chiudersi in questi giorni, ma ne è stato annunciato il posticipo di tre mesi.

Stefano Fogliani