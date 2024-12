Pedemontana, riapre lo svincolo: "Conclusa la messa in sicurezza"

Riapre lo svincolo di Savignano sulla Pedemontana. Ad annunciarlo in una nota è stata ieri la Provincia di Modena, proprietaria di questo tratto stradale, che ha spiegato: "Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza dello svincolo di Savignano sul Panaro con la nuova Pedemontana in direzione Valsamoggia, necessari per effettuare un adeguamento dell’asse viario, così da consentire la riapertura al transito dello svicolo, chiuso dallo scorso 11 novembre. L’intervento ha previsto la risagoma della sede viaria e altre opere accessorie, per renderlo maggiormente fruibile da parte dei mezzi pesanti. I lavori hanno avuto un importo complessivo di 150.000 euro e sono stati eseguiti dalla ditta Progetto Segnaletica di Campogalliano". Rispetto al tabellino di marcia inizialmente previsto, i lavori si sono protratti per alcuni giorni in più. Inizialmente, infatti, la riapertura era programmata per il 30 novembre scorso.