Pediatria di comunità, il Rotary dona un defibrillatore

Si arricchisce la rete di protezione per contrastare l’arresto cardiaco grazie alla generosità del territorio.

Il Rotary Club ha, infatti, dotato la Pediatria di Comunità del Distretto carpigiano di un defibrillatore semiautomatico che sarà collocato nella sede del servizio al primo piano del Poliambulatorio 2. Una scelta non casuale: qui sono presenti, oltre alla Pediatria di Comunità in cui vengono effettuate, tra le altre cose, le vaccinazioni pediatriche, la Sanità pubblica che vaccina adulti, fragili e non, e diversi altri servizi. Un crocevia importante anche per la presenza, nelle immediate vicinanze, di una sala riunioni in cui vengono svolti meeting interni e corsi di formazione. Dunque un’area affollata che ora, grazie alla donazione del Rotary, è più protetta. Il nuovo defibrillatore si va ad aggiungere a quello presente nei locali del Poliambulatorio 1.

"Grazie alla generosità del Rotary – afferma la direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari – si aggiunge un altro nodo nella rete di protezione nei confronti dell’arresto cardiaco; è fondamentale intervenire in maniera tempestiva in caso di necessità".