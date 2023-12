Pedina e molesta una barista, subito arrestato

Natale in carcere per un 45enne che è stato arrestato dopo aver molestato una barista, sotto gli occhi di clienti e cittadini intervenuti in soccorso della giovane.

La situazione è degenerata il giorno della Vigilia quando l’uomo è entrato nel locale – nella zona del centro – e si è avvicinato alla ragazza palpeggiandola.

La giovane ha subito gridato chiedendo aiuto e attirando l’attenzione di altri presenti che sono intervenuti per allontanare il 45enne.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha arrestato il molestatore, si tratta di un 45enne di origini ghanesi e conosciuto in paese.

E’ poi emerso, dalle indagini, come l’uomo da tempo pedinasse la ragazza appostandosi davanti al luogo di lavoro ma sempre – fino a pochi giorni fa – mantenendosi a distanza.

Domenica, invece, l’ha aggredita cogliendola di sorpresa, mentre era girata di spalle e l’ha palpeggiata. Per questo è stato accusato di violenza sessuale e stalking. Per lui è stata disposta immediatamente la custodia cautelare in carcere.

Valentina Reggiani