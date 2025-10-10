"Pedonale pericoloso, allarmi ignorati"

È ancora ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, con prognosi riservata, la donna di 31 anni che mercoledì mattina è stata travolta da un’auto in via Nuova Ponente mentre stava attraversando in sella alla sua bicicletta le strisce pedonali in prossimità della pista di atletica. Già si levano le prime polemiche sulla pericolosità di quel tratto stradale, scenario di molti incidenti che hanno coinvolti pedoni e ciclisti e macchine.

"Da tempo ho denunciato quanto sia rischioso quell’attraversamento – interviene sul punto la consigliera di Fratelli d’Italia, Federica Boccaletti -. E lo dicono i fatti: il 19 ottobre del 2023, è stata discussa in Consiglio Comunale una mia mozione al riguardo, che poi è stata votata all’unanimità".

Nel documento, prosegue la Boccaletti, "si impegnava il Comune di Carpi, la Giunta e l’assessore a intervenire il prima possibile con misure idonee che potessero mettere in sicurezza quel tratto di strada, e moderare la velocità dei mezzi in transito, soprattutto in prossimità delle strisce pedonali, con l’introduzione di dissuasori, rallentatori o interventi strutturali". Rimarca il consigliere di Fratelli d’Italia: "Dopo l’approvazione della mozione, la palla è passata alla Commissione Traffico che doveva decidere quale soluzione tecnica fosse la più adeguata. A due anni di distanza però, con notevole delusione e sconcerto, non è stato realizzato alcun intervento e purtroppo continuano a verificarsi gravi episodi, come quello di mercoledì mattina, proprio nei pressi delle strisce pedonali. Per questa ragione – rimarca Boccaletti – è mia intenzione presentare un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione Comunale il motivo per il quale non sia ancora intervenuta, nonostante la pericolosità del tratto sia stata riconosciuta dall’intero Consiglio comunale della scorsa consiliatura, ben due anni fa, ed è purtroppo confermata troppo spesso dalla cronaca".

Con riferimento all’incidente di mercoledì mattina, in base alle prime ricostruzioni, la 31enne di origine straniera è stata travolta da una Ford condotta da una 46enne di origine cinese. Il violento urto è avvenuto tra la parte anteriore della macchina e il fianco destra della bicicletta: la 31enne è stata ‘caricata’ sul cofano della Ford, mandando in pezzi in parabrezza e riportando un trauma cranico. Sul posto il 118, l’elisoccorso che ha trasportato la ciclista a Baggiovara, i Carabinieri e l’infortunistica della Polizia Locale.

Maria Silvia Cabri