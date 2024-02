Pedonale pericoloso, comitato deluso

Dovranno armarsi di pazienza, i firmatari della petizione che chiedeva all’Amministrazione Comunale di ‘mettere in sicurezza’ via Henry Dunant, ovvero il tratto di strada che, costeggiando la cinta dello stabilimento Marazzi, collega via Ancora a via Vittime 11 Settembre. E dovranno portare pazienza ancora almeno un anno e mezzo, dal momento che solo allora, e solo forse, verrà realizzata una rotatoria lungo un asse viario che adesso dovrà accontentarsi di essere oggetto di controlli più puntuali da parte della Polizia Locale, stante l’impossibilità, addotta dalla Giunta, di intervenire in altro modo.

La vicenda emerse a metà novembre, quando vennero raccolte una sessantina di firme con le quali si chiedeva un intervento su questo tratto di strada, ed in particolare sul passaggio pedonale ritenuto ‘poco visibile’ e ‘pericoloso’, ma non solo. I cittadini chiedevano anche un dosso e un impianto di illuminazione, aggiungendo come identico problema era stato sottoposto, senza esito, anche alla Giunta guidata da Claudio Pistoni. Un incontro, andato in scena martedi scorso, tra i rappresentanti i firmatari della petizione e l’Amministrazione ha fatto il punto, mettendo qualche ‘paletto’ rispetto allo stato delle cose. L’Amministrazione ha ribadito l’impossibilità di installazione di un dosso, come richiesto, in quanto la strada è passaggio preferenziale per i mezzi di soccorso, aggiungendo come non siano previsti nemmeno impianti di illuminazione o la collocazione – richiesta anche questa – di un semaforo pedonale a chiamata, rassicurando tuttavia i firmatari della petizione in ordine a interventi attuabili sul breve periodo. Il primo riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale – che verrà ripristinata tra marzo e aprile – oggi scarsamente visibile ove non completamente cancellata, e sarà resa maggiormente verticale quella verticale, in parte seminascosta dalla vegetazione. Inoltre l’Amministrazione ha garantito come, complice l’ampliamento dell’organico della Polizia Locale – sono in arrivo due nuovi agenti – intensificherà i controlli, soprattutto sulla velocità, sul tratto stradale oggetto delle lamentele.

Unico intervento strutturale, insomma, quello in programma nel 2026 che, ancorchè non prevista dal piano urbanistico recentemente approvato, che prevede la realizzazione di una rotatoria sull’intersezione tra via Dunant e via Vittime 11 Settembre di una rotatoria che, spiegano i tecnici comunali, sarebbe in grado sia di rallentare il traffico veicolare ed aumentare la sicurezza del transito pedonale e ciclabile su tutti gli attraversamenti.

s. f.