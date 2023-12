Pedoni e ciclisti più sicuri con la nuova piattaforma

L’incrocio tra Via Garibaldi e Via Nazionale a Maranello è ora più sicuro per ciclisti e pedoni, che possono contare su una piattaforma in rilievo finalizzata a ridurre la velocità dei veicoli e a dare maggiore visibilità all’attraversamento. E in prossimità dell’intersezione è stata anche realizzata una piazzola con rastrelliere, per incentivare l’uso della bicicletta in una zona caratterizzata dalla presenza di diverse attività commerciali e di un punto, il ‘Red Garden’, tra i più fotografati dai turisti. L’intervento di riqualificazione si è concluso nei giorni scorsi con la messa a punto dell’impianto che illumina di sera la piattaforma. La spesa complessiva dell’operazione ammonta a 85mila euro, di cui 68mila intercettati dal Comune di Maranello tra i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del bando ‘Bike to Work’. Sempre in tema di ‘mobilità sostenibile’, recentemente sono iniziati da Via Tito Speri anche i lavori di ampliamento della rete ciclabile maranellese, finanziati per 990mila euro con risorse PNRR alle quali l’Amministrazione è riuscita ad accedere cui seguiranno di ‘cucitura’ dei percorsi ciclopedonali in prossimità dello stesso incrocio di Via Claudia-Via Grizzaga - punto nodale in cui ora si interrompono - e la realizzazione di altri tratti di ciclabile lungo Via Magellano e Via Nobile. A fine lavori risulteranno dunque collegate tra loro, per le biciclette, aree come quella Via Trebbo-Via San Giovanni Evangelista-Via Giardini, il Terminal Bus, Via per Vignola e il Parco Due.