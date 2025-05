Pellegrini di speranza. Raduno dei fedeli in memoria di Padre Pio

"Alla vostra anima non manchi l’ancora della speranza, in mezzo ai flutti delle tribolazioni", ribadiva spesso Padre Pio da Pietralcina che Giovanni Paolo II ha proclamato santo nel 2002. E nelle sue parole, con il continuo e sempre rinnovato appello alla preghiera, "una forza che muove il mondo", sembra di ritrovare quanto anche Papa Francesco ci ha ricordato più volte, "Non dimenticatevi di pregare per me".

Con questo spirito domani i gruppi di preghiera dedicati a San Pio di tutta la nostra provincia terranno il loro raduno giubilare al Santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano Modenese: la giornata di preghiera, silenzio e meditazione, presieduta da padre Charles Beaulieu, parroco di Massa Finalese e assistente spirituale dei gruppi di preghiera della diocesi, avrà inizio alle 9.30 con l’accoglienza, seguita dalla catechesi intitolata "Pellegrini di speranza", proprio come il tema del Giubileo 2025. Si proseguirà con una visita guidata al santuario e con la Santa Messa delle 11.30 e, dopo il pranzo comunitario, la preghiera continua dell’adorazione, il Santo Rosario, e la benedizione finale. Durante la giornata sarà esposta al santuario una reliquia di Padre Pio.

"La vita di Padre Pio era un ininterrotto colloquio con Dio. Definiva i gruppo di preghiera ‘Vivai di fede e focolai d’amore’ – spiega Isabella Piccinini, animatrice dei gruppi modenesi per San Pio –. Diceva Papa Francesco che la speranza cristiana è proprio il ‘qualcos’altro’ che ci chiede di muoverci senza indugio. Questo incontro ci aiuta a perseverare nel nostro cammino e a portare a tutti, come sempre maggior forza ed entusiasmo, la speranza del Vangelo, la speranza dell’amore e del perdono. Per tanti di noi sarà un’occasione per metterci in ascolto, con la disponibilità e la preghiera, dei bisogni e di disagi di chi ci sta intorno".

Intanto è iniziato il mese di maggio, dedicato alla Madonna, e anche quest’anno sarà riproposta la preghiera del Rosario in diretta televisiva, in collaborazione con TvQui (canale 17, e in streaming all’indirizzo www.tvqui.it).

Il Rosario sarà trasmesso fino al 30 maggio, da lunedì a venerdì, sempre alle 18.15, da quattro chiese mariane di Modena: dal 5 al 9 maggio nella chiesa di San Giorgio in via Farini, dal 12 al 16 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Mediatrice (Madonnina), poi dal 19 al 23 nella chiesa di Sant’Agnese (eccezion fatta per il giorno 20), e dal 26 al 30 al Santuario della Beata Vergine del Murazzo.

s.m.