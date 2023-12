Pelloni lascia la Lega, il ’divorzio’ è ufficiale

Da ieri, in via ufficiale, il consigliere regionale e comunale Simone Pelloni, già sindaco di Vignola dal 2017 al 2020, non fa più parte della Lega. Il consigliere, infatti, ne ha dato comunicazione all’ufficio di presidenza della Regione, il quale a sua volta ne ha preso atto ufficialmente. Leggendo tra le righe la cronaca locale delle ultime settimane, si poteva percepire che tra la Lega e Simone Pelloni questo strappo non sia affatto un fulmine a ciel sereno. Da tempo, infatti, era evidente che tra l’ormai ex leghista e i vertici provinciali la tensione si tagliasse col coltello. Il diretto interessato conferma la sua uscita ma non vuole rilasciare dichiarazioni ufficiali fino alla conferenza stampa convocata per lunedì mattina in Regione.

In questa occasione, Pelloni chiarirà appunto i motivi che lo hanno spinto a prendere questa drastica decisione, che per lo stesso deve essere stata piuttosto sofferta. La Lega, infatti, è stata la "casa" che ha visto il consigliere oggi 37enne crescere politicamente, dal momento che la sua prima iscrizione al partito risale al 2006 e mai si era interrotta. In consiglio regionale Pelloni confluirà in Rete Civica, mentre in consiglio comunale andrà molto probabilmente a formare un nuovo gruppo, ma i dettagli saranno appunto forniti solo lunedì prossimo. m.ped.