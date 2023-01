Pelosi d’autore, gli scatti aiutano il canile

La mostra fotografica che inaugura sabato in piazza della Loggia, dedicata agli scatti con cui il noto fotografo carpigiano Massimo Mantovani ha ritratto cani e gatti, tra Modena, Parma, Milano e Roma è il primo appuntamento del 2023 per ‘Punto e Virgola’, il canile-gattile di Magreta. E chiude, idealmente, un 2022 che ha confermato l’eccellenza di una struttura diventata, col tempo, "un vero e proprio fiore all’occhiello della Provincia". Di 250 cani entrati nel 2022 e 68 sono stati adottati, mentre 99 sono ancora presenti in struttura. Per i gatti, come sempre, i numeri degli ingressi sono maggiori, anche a causa delle numerosissime cucciolate che con il periodo estivo affollano gli spazi e nell’anno da poco concluso i gatti entrati sono stati 363, gran parte dei quali (250) già adottati. Quelli oggi ancora presenti sono ‘soltanto’ 52. Per quanto riguarda le sterilizzazioni dei gatti effettuate, in struttura e nelle colonie del distretto, sono state in totale 281: alle normali attività di accoglienza e ricovero il ‘Punto e Virgola’ affianca infatti anche campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle adozioni consapevoli – per adottare un cane info al 347 7933723, per i gatti basta recarsi di persona presso la struttura - della buona gestione dell’animale e della sterilizzazione, ma anche open day per la cittadinanza, visite didattiche per le scuole e gli studenti, attività con persone disabili, giornate a tema e tanto altro. Dagli scatti di Mantovani è stato ottenuto un calendario solidale che verrà messo in vendita dall’Associazione di Promozione Sociale Donne del 2000APS che con il ricavato acquisterà cibo da donare ai canili e gattili del territorio. "Iniziative di questo tipo - commenta l’assessore all’ambiente Giulia Bosi - ci danno la possibilità di sostenere queste strutture e puntare allo stesso tempo i riflettori sugli animali che vengono abbandonati. Anche nell’anno appena trascorso, infatti, è stato portato avanti un lavoro particolarmente intenso da parte degli operatori e dei volontari del canile e gattile, cui va il nostro ringraziamento".