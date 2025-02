"Penalizzati perché virtuosi: è ingiusto"

Molti comuni italiani vengono penalizzati per essere stati ‘virtuosi’ nelle spese. Tra le vittime di questo paradosso vi è Fiumalbo che quest’anno versa ben 722mila euro al Fondo di solidarietà nazionale che sostiene gli enti che hanno avuto una diminuzione delle risorse statali attribuite in passato. Una situazione non solo ritenuta ingiusta ma ora anche destabilizzante, soprattutto per i piccoli comuni montani, come spiega il sindaco di Fiumalbo Alessio Nizzi.

"In molti anni che sono nella Pubblica Amministrazione (questo è il mio terzo mandato da sindaco) ho sempre cercato di amministrare il mio Comune come un buon padre di famiglia, cercando di conciliare sviluppo e sostenibilità, facendo investimenti e dando servizi alla popolazione ma a contempo tenendo i conti in ordine e mantenendo un livello di tassazione sostenibile. Anche quest’anno – prosegue Nizzi – abbiamo approvato il bilancio entro dicembre 2024, per essere operativi da inizio 2025 senza esercizio provvisorio. Abbiamo dovuto, causa la più alta domanda e i relativi più alti costi per i servizi di assistenza scolastica e per i servizi di asilo nido e materna, applicare per la prima volta l’addizionale irpef per far quadrare i costi, con un maggior introito di 40mila euro. Ma tutto si vanifica perché essendo stati virtuosi veniamo penalizzati".

Nizzi spiega: "Il Fondo di solidarietà da versare a Roma è aumentato di circa 23mila euro raggiungendo i 722mila euro. Ci tolgono altri soldi dall’Imu oltre quelli del fondo per un totale di oltre 17mila euro per il 2025, sempre da prevedere in bilancio. Dato che il totale di maggiori versamenti ’a Roma’ supera i 40mila euro, ecco che viene annullato l’introito dell’addizionale, senza che il paese ne abbia alcun beneficio".

Poi l’affondo del sindaco affinché si cambi sistema: "E’ inutile che si parli di strategie nazionali per le aree interne e le aree montane per dare contributi, spesso una-tantum, importanti ma a volte non determinanti per l’economia, quando vengono tolti dal territorio centinaia di migliaia di euro derivanti da introiti di seconde case per le quali dobbiamo comunque assicurare maggiori servizi. Tali contribuenti poi pensano che questi soldi restino al Comune, che invece deve versarli ad altri enti spesso più floridi del nostro. E’ arrivato il tempo che le istituzioni facciano un patto fra di loro e si riconosca la fragilità delle aree interne montane affinché questi soldi restino a noi, altrimenti è una vergogna. Chiedo a Governo e Regione di aprire finalmente un tavolo di confronto".

