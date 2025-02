Pendolari, il viaggio della speranza: "Dalla stazione all’ateneo 40 minuti. Qui bus inaffidabili e tanto caos"

"La vita da pendolare a Modena è impraticabile: impiego almeno quaranta minuti per spostarmi dalla stazione al lavoro, una distanza di 3 chilometri, che in bus diventano interminabili". A raccontare la sua esperienza è un dottorando che la mattina si reca in città partendo da Bologna. "Vivo a Bologna ma sono originario di Salerno – dice Fiorenzo Parascandolo –. Mi sono trasferito lì per studiare e poi, a novembre 2023, ho iniziato la mia vita da pendolare. Da Modena a Bologna per lavoro: sono uno studente del Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale, e la sede di ricerca è a Modena, nello specifico nel Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ dell’Università, in via Vivarelli. Per questo motivo, la mattina prendo il treno da Bologna, arrivo a Modena, e poi con un bus arrivo in zona Gottardi".

Un viaggio che compie giornalmente? "Fortunatamente no, perché a volte posso lavorare in smart working. Questa è la mia fortuna, il mio privilegio: se dovessi affrontare il viaggio ogni giorno, con il caos dei bus che si trovano in questa città, non riuscirei a farlo".

Parla di caos, qual è il problema? "Prima mi muovevo con il monopattino poi sono stato costretto ad utilizzare gli autobus. Ho scoperto una situazione inaccettabile: il trasporto pubblico a Modena è trascurato oltre inadeguato alle esigenze di studenti e lavoratori pendolari".

Com’è un suo viaggio giornaliero? "A Bologna prendo il primo bus, visto che abito a 1,5 chilometri dalla stazione. Passa con estrema frequenza, puntuale, e con massimo 10 minuti mi lascia in stazione. Parto con il treno delle 8.33 che con 25 minuti arriva in stazione a Modena. Un treno puntuale, che non ha problemi. Sono in città alle 8.58, ma di treni per questa tratta ce ne sono anche molti altri, in media almeno tre viaggi in un’ora".

Quindi arriva a Modena alle 8.58. Poi? "Poi inizia il calvario: gli orari dei bus in città variano in continuazione, il sistema di gestione e di informazione al viaggiatore è incomprensibile, le linee hanno numeri identificativi simili (ad esempio 9 e 9a), non ci sono applicazioni comode da consultare e Google maps non è mai aggiornato, al contrario di quanto accade a Bologna. Dovrei essere in Università alle 9.30, ma non ci riesco mai. Teoricamente, dovrei prendere il bus delle 9.12, peccato che in un mese e mezzo sia arrivato in orario solo una volta. Direi che è un’anomalia che arrivi in orario. Quindi ogni mattina sono alla fermata alle 9 e aspetto almeno 30 minuti. Per fare 3,6 chilometri impiego almeno 40 minuti: non arrivo mai ad arrivare a lavoro prima delle 9.50. E questo partendo con largo anticipo".

Questa situazione interessa tutti i bus? "Io parlo soprattutto per quelli che utilizzo: la linea 9 in direzione Gottardi e la linea 7. Il 7, nello specifico, si ferma in autostazione dove cambia autista. Parliamo di un mezzo usato da universitari ma anche anziani che vanno in ospedale. Parte già in forte ritardo e con il cambio autistane accumula altro e quindi le persone si lamentano, spesso inveendo o urlando".

E per tornare? "Stessa situazione: dovrei prendere il bus delle 17.20 che parte da Gottardi, sempre in ritardo. Capita, anche in questo caso, che salti la corsa e passi direttamente alle 17.40. Passo 35 minuti sulla tratta e arrivo in stazione alle 18.15. Spesso non riesco a prendere il treno per il ritardo dell’autobus e quindi aspetto in stazione mediamente 40 minuti. Poi di nuovo treno da 25 minuti, bus a Bologna per massimo 10 minuti, e sono a casa".

A Bologna la gestione è differente? "Totalmente. I bus sono tantissimi, talmente tanti che non conosco neanche gli orari: basta fermarsi alla pensilina e in poco tempo arriva un autobus. Le coperture delle zone sono buone, non ci sono aree poco servite. Modena non regge affatto il confronto: è caotica, disorganizzata, perennemente in ritardo e non affidabile".

Ha mai provato a farsi sentire? "Ho provato a fare reclami sul sito di Seta ma il meccanismo è di una complessità inaudita. Se non conosci bene la tecnologia non lo puoi fare, e penso a tutti gli anziani che sento lamentarsi per le visite in ospedale saltate, per gli appuntamenti non rispettati".