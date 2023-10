Pendolari, lunedì nero. Sei treni soppressi e ritardi

Lunedì nero per i tanti pendolari che utilizzano i treni da Carpi a Modena per recarsi al lavoro o a scuola. I disagi sono iniziati già con la corsa delle 7.27 e si sono protratti per un lungo arco di tempo. All’origine delle soppressioni e dei ritardi vi è un inconveniente tecnico, un guasto più precisamente, a un passaggio a livello nella parte mantovana nella linea, tra Mantova e Romanore. Come spiega Angelo Frascarolo, presidente del Comitato Utenti Ferrovia Modena – Mantova, "il guasto al passaggio a livello ha determinato la soppressione di sei treni, di cui due solo in maniera parziale (da Mantova a Romanore e viceversa); altri sei treni hanno viaggiato con ritardi variabili da 10 fino a 80 minuti (il Freccia Rossa). Ad aggravare le cose – prosegue Frascarolo – si è aggiunta la cancellazione del treno delle 9 da Carpi per Modena, solo perché stava arrivando il treno da Mantova, in ritardo di 40 minuti. E si è verificata un’assurdità: quest’ultimo treno è poi partito da Carpi alle 9.07, per cui ci sarebbe stato tutto il tempo, per il treno delle 9, di partire in orario e trasportare a Modena i numerosi viaggiatori di quella corsa, più quelli della corsa precedente in ritardo. Il risultato? Il treno Mantova-Modena era pieno all’inverosimile, proprio di fianco a un treno vuoto nel binario adiacente!". "Secondo risultato, la cancellazione del treno delle 9.32 da Modena per Carpi. In sintesi, una decisione incomprensibile, che non dipende da guasti alle infrastrutture, ma solo dalla capacità organizzativa di chi deve gestire il traffico ferroviario". In merito invece alla ragione dei disguidi, Frascarolo conferma che si è trattato di "un guasto a un passaggio a livello, come purtroppo spessissimo succede. Noi utenti che prendiamo il treno siamo davvero esasperati. E’ urgente intervenire, sulla linea Modena-Mantova, decisamente ‘martoriata’, fare investimenti per sistemare le infrastrutture, ammodernare tutti questi passaggi a livello. Sono anni che subiamo questi disagi, tra soppressioni e ritardi, magari per guasti anche banali. Per intervenire sui passaggi a livello non sono necessarie ingenti risorse economiche! Alcuni lavori sono iniziati sulla tratta, speriamo sia l’inizio di un percorso più completo, che comprenda appunto anche i passaggi a livello". Lo scorso agosto, anche la stazione dei treni di Carpi è rientrata tra gli importanti interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Modena - Mantova. L’investimento complessivo da parte di RFI è di circa due milioni di euro.

Maria Silvia Cabri