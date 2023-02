Peng, l’ascesa e il potere Allo Storchi il ’nuovo leader’

di Maria Silvia Cabri

Prosegue con ‘Peng’, in scena da stasera fino a domenica, il percorso ‘Le Passioni allo Storchi’, cinque allestimenti che disegnano un filo rosso dedicato al Teatro delle Passioni. Lo spettacolo è allestito direttamente sul palcoscenico su una gradinata con 50 posti, in stretta prossimità con quanto avviene in scena.

Peng è diretto da Giacomo Bisordi che si confronta qui con l’amara commedia scritta dal drammaturgo tedesco Marius Von Mayenburg nel 2017 per la Schaubühne di Berlino, subito dopo l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti. Pensato come un adattamento alla realtà italiana grazie alla traduzione di Clelia Notarbartolo, l’allestimento è costruito come un documentario teatrale: un cinico giornalistaregista ci conduce in una sorta di reality surreale per seguire la vita di Ralf Peng. Figlio di una famiglia borghese benestante, è un bambino speciale, unico per intelligenza e determinazione: assistiamo a tutta la sua vita, dallo strangolamento della sorella gemella già nell’utero materno per dimostrare fin da subito la sua unicità, al primo vagito, per arrivare all’appassionatissima campagna elettorale. Peng vive un’ascesa fulminea all’interno di una realtà e di una società che non riescono a limitarlo nel suo schiacciare ed eliminare tutto ciò che c’era prima di lui; una realtà e una società che non lo amano incondizionatamente e che si rifiuta di dargli tutto il potere che esige. Un personaggio fuori dal comune o semplicemente un mostro nutrito dall’ipocrisia dei propri genitori? "Il teatro dovrebbe essere un luogo in cui non sentirsi al sicuro", secondo Mayenburg e con Peng si costruisce un’atroce metafora politica, un’indagine drammatica sulla nascita di una nuova generazione di uomini forti, leader pieni d’amore incondizionato per le proprie nazioni. Peng tratta di "sentimenti politici, del desiderio irrazionale di avvenimenti sensazionali ed esplosioni nella sfera politica", una satira pungente dell’"anelito verso uomini macho, leader, che offrono soluzioni semplici a problemi complessi".