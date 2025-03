Pennacchi presenta il suo nuovo libro

Un giovane Shakespeare, che non sa ancora di essere un poeta, in missione segreta a Padova per conto della Corona, e un corpulento soldato sono i protagonisti di ‘Se la rosa non avesse il suo nome’, esordio nel giallo di Andrea Pennacchi che l’attore, presenta sabato alle 10.30, nella Sala delle vedute di Palazzo dei Pio. L’incontro, parte della rassegna ‘Ne vale la pena’, sarà condotto dal giornalista Pierluigi Senatore. Il testo di Pennacchi potrebbe essere una movimentate storia di cappa e spada, ambientata nella Padova centro intellettuale e mondano della Serenissima.