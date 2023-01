Pensa di aver ucciso una donna e si butta sotto il treno

Era un cliente abituale ormai: lei, la vittima e il suo aggressore si conoscevano da tempo. L’altra sera, però, all’improvviso l’uomo ha estratto un martello dagli abiti e ha colpito al capo la donna, ferendola gravemente. Probabilmente pensando di averla uccisa, ha quindi posizionato la propria macchina sui binari ed ha atteso che sopraggiungesse il treno.

L’uomo, 44 anni, è deceduto sul colpo. Sono ormai quotidiane le tragedie che ‘piombano’ come fulmini sulla nostra provincia. Spesso, come accaduto ieri a Soliera o come si è verificato nei giorni scorsi in zona San Faustino, a Modena, le vittime sono donne. Ma – come avvenuto a Serramazzoni – i drammi escono dalle mura domestiche coinvolgendo anche amici e conoscenti. Una scia di sangue che non si arresta, a quanto pare. L’episodio di cui parliamo è avvenuto alle 20 circa dello scorso venerdì 13 gennaio quando la circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa tra Rubiera e Marzaglia a seguito dell’investimento di una persona. Le indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno messo in luce come l’automobilista si fosse tolto la vita dopo aver aggredito a martellate una donna colombiana di 50 anni. In sostanza l’uomo era partito nel tardo pomeriggio da Formigine per raggiungere la donna, nella sua abitazione a Modena. Improvvisamente, dopo aver consumato un rapporto l’uomo aveva quindi afferrato il martello ed aveva colpito la vittima violentemente al capo. Pensando probabilmente di averla uccisa il 44enne, in passato seguito dal Centro salute mentale, si era quindi recato a Marzaglia per poi posizionare la propria auto sui binari, in attesa che passasse il treno. Il convoglio l’aveva travolto in pieno. Era stata la donna aggredita a chiamare i soccorsi, spiegando di essere stata colpita senza alcun motivo dal cliente dopo un rapporto sessuale. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari e trasportata a Baggiovara, dove si trova ricoverata. Fortunatamente la 50enne – seppur in stato di choc - non ha riportato lesioni gravi e presto sarà dimessa. A svolgere immediate indagini sull’episodio sono stati appunto gli agenti della squadra mobile. Pare che l’uomo si fosse recato armato a casa della 50enne e che le abbia sferrato il violento colpo alla testa senza alcun motivo; ovvero senza che prima tra i due vi fosse stata una qualsivoglia discussione. "Dopo il rapporto ha iniziato a comportarsi in modo strano - avrebbe dichiarato in lacrime la donna agli inquirenti - non so come mai si sia accanito contro di me".

Valentina Reggiani