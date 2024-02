Pensalfini al debutto: "Meritavamo di più"

Tanta emozione per il debutto e altrettanto rammarico per la mancata vittoria: è quello che ha provato Filippo Pensalfini (nella foto) al debutto sulla panchina del Modena al posto dello squalificato Bianco. "E stato una prima volta molto emozionante", racconta Pensalfini, "come facciamo di solito abbiamo preparato la partita con il mister, a me è toccata la conduzione della gara ed è stato molto emozionante. I ragazzi hanno disputato una buonissima partita, peccato per il risultato perché meritavano sicuramente i tre punti".

Ma il pallone non ha voluto entrare… "Sì, potevamo giocare altri 30-40 minuti ma la palla non sarebbe mai entrata". Sui cambi con il mancato ingresso di Bozhanaj: "Queste partite sono difficili, perché se non riesci a sbloccarle il pericolo è sempre in agguato. Abbiamo prodotto tanto, creato numerose occasioni mentre loro hanno avuto solo le due traverse su azione da palla inattiva. Secondo me abbiamo fatto le cose giuste, come erano state preparate, peccato per non aver segnato perché il resto è stato fatto tutto bene". Sulla sostituzione di Palumbo: "Non ha avuto nessun problema fisico, è stata una scelta tattica considerando che mercoledì saremo di nuovo in campo".

Sulla formazione iniziale: "Quando prepariamo le partite lo facciamo in base alla strategia di gara da tenere. Abbiamo visto che allo Spezia potevamo creare dei problemi con Gerli e Palumbo trequartisti e siamo andati in questa direzione".

Sulla mancanza di qualità nelle conclusioni: "Quando gli avversari rimangono in dieci è importante allargare il gioco in ampiezza, abbiamo messo tanti cross ma era difficile trovare la giocata giusta in un’area così affollata. Forse è mancata un po’ di qualità ma i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare per vincere la partita. Rimane il rammarico per non esserci riusciti".

Deluso anche Giovanni Zaro: "Per le mole di gioco e le occasioni create meritavamo sicuramente di vincere, complimenti al loro portiere che ha parato tutto. Per l’intera gara abbiamo fatto quello che avevamo preparato, il risultato di oggi non ci soddisfa, andremo a Pisa per cercare di portare a casa i tre punti. Mercoledì ci aspetta un’altra battaglia, il Pisa è in cerca di riscatto per la sconfitta subita all’ultimo minuto ma anche noi abbiamo le motivazioni giuste per disputare un’ottima gara". Esordio da titolare per Lorenzo Di Stefano: "È un peccato non aver vinto dopo aver creato tanto, ci è mancata solo un po’ di freddezza negli ultimi metri ma la nostra gara l’abbiamo fatta. I mister mi hanno detto di giocare sereno e di divertirmi, mi hanno messo nelle condizioni per farlo. A Modena mi trovo benissimo, apprendo tanto e mi sto integrando con tutti i compagni".

Rossano Donnini